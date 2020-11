Buồn chán chuyện tình cảm, nam thanh niên ra cầu Chương Dương tự tử

Chiều 12/11, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết đã cứu sống 1 nam thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Trước đó, vào khoảng 11h50’ ngày 12/11, nhận được tin báo tại nhịp số 7 cầu Chương Dương, hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên, TP Hà Nội có một thanh niên vứt lại xe máy biển kiểm soát 30F5-5725 đứng trên lan can cầu khóc lóc có ý định nhảy xuống sông Hồng.

Nam thanh niên được các chiến sĩ CSGT cứu sống khi có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Nhận được thông tin, các chiến sĩ CSGT Đội số 5 đã chạy bộ ngược dòng xe nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Khi đến hiện trường và chờ nam thanh niên này phân tâm, các chiến sĩ CSGT cùng người dân và tổ bảo vệ cầu đã nhanh trí phân luồng khu vực không để tập trung thành đám đông, đồng thời tiếp cận khuyên can nam thanh niên.

Khi mọi người khuyên ngăn, nam thanh niên này không nghe, liên tục gọi tên 1 người bạn gái và đòi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Sau một hồi khuyên can không thành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác cùng người dân đã đưa được thanh niên trên ra khỏi khu vực lan can cầu an toàn.

Tại Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội bước đầu làm rõ, thanh niên trên là L.P.H (sinh năm 1995 ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Nguyên nhân, H tìm cách nhảy cầu do vừa chia tay người yêu nên nảy sinh tâm lý chán chường rồi ra cầu Chương Dương tự tử.

Hiện tổ công tác đang tìm cách liên hệ với gia đình L.P.H đến đón về và đã bàn giao cho Công an phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) giải quyết theo luật định.

Tiến Dũng