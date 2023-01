Đổ xô đi lễ, gieo quẻ xăm ở ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Những ngày đầu xuân năm mới, du khách lại đổ về đền Cờn (TX Hoàng Mai, Nghệ An) cầu mong tài lộc, vạn sự bình an và không quên gieo quẻ, xem hạn may rủi trong năm.