Diệu Nhi khẳng định ‘mãi yêu’ dù Đông Nhi không tới dự đám cưới

Ngày 10/10, sau 7 năm yêu nhau cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã chính thức tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Đám cưới của họ diễn ra tại Phan Thiết, quê nhà cô dâu.

Nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Sam, Ngọc Trinh, Đức Phúc, Ninh Dương Lan Ngọc, Thuận Nguyễn,... đã đến tham dự lễ cưới và có một ngày “xoã” hết cỡ.

Mặc dù đám cưới quy tụ dàn sao nổi tiếng nhưng cư dân mạng cũng “soi" ra việc ca sĩ Đông Nhi - "người chị thân thiết" của cô dâu lại vắng mặt.

Diệu Nhi và Đông Nhi từng thể hiện mối quan hệ vô cùng thân thiết. Diệu Nhi từng đến tận nơi xem liveshow của đàn chị. Trong đám cưới của Đông Nhi, Diệu Nhi cũng cất công bay ra tận Phú Quốc và có màn lăn xả nhiệt tình.

Vậy mà lần này Đông Nhi lại vắng mặt trong đám cưới người em, nữ ca sĩ chỉ đăng lời chúc trên trang cá nhân: “Thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng "em gái ruột" Diệu Nhi của chị! Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho 2 em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé!".

Đông Nhi từng hào hứng khoe thiệp cưới của Diệu Nhi cùng lời nhắn gửi hài hước.

Trước những lời chúc trên, Diệu Nhi nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến “đàn chị". Cô cũng không quên nhắc lại “chuyện năm xưa" khi mình bị xô xuống nước, nay vẫn chưa được “phục thù".

Nữ nghệ sĩ 9X bày tỏ: “Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á!”.

Động thái trên đã phần nào khẳng định được tình cảm chị em giữa Đông Nhi - Diệu Nhi vẫn vô cùng tốt đẹp.

Màn tương tác của Diệu Nhi và Đông Nhi khiến fan thích thú.

Trước đó, Diệu Nhi - Anh Tú đã gửi thiệp mời đến Đông Nhi. Đông Nhi còn hào hứng khoe trên mạng xã hội, đi kèm là dòng chú thích vô cùng lầy lội: “​​Save the best for last. Cuối cùng đã đến ngày trọng đại của em gái ruột. Quá tam ba bận, chị mong em giữ thật chặt tóc giả của mình sau đêm tiệc nhé! Chúc mừng cô dâu mới xinh đẹp, Diệu Nhi".

Đông Nhi gửi lời chúc mừng đến Diệu Nhi - Anh Tú

Được biết, do hôm qua (10/10) theo quan niệm dân gian là ngày đẹp nên showbiz Việt cũng có nhiều đám cưới. Đông Nhi không đến đám cưới Diệu Nhi được vì cô bận công việc riêng, ngoài ra cũng đến tham dự lễ cưới của Liêu Hà Trinh và chồng doanh nhân tại TP.HCM.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng xuất hiện trong lễ cưới của MC Liêu Hà Trinh.

