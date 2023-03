Đi chơi 30/4-1/5: Đổ xô xuất ngoại, tour ‘hot’ khóa sổ

Chốt liền tay, đi ngay cho nóng

Một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng các công ty du lịch cho biết, năm nay nhu cầu đi du lịch nước ngoài của khách tăng mạnh. Cách đây cả tháng, nhiều khách đã xuống tiền đặt tour. Một số tour đi châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đã khóa sổ, không nhận thêm khách.

Trao đổi với PV. VietNamNet, bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - truyền thông công ty Vietluxtour (TP.HCM), cho hay, người Việt Nam chủ yếu chọn đi các nước Đông Bắc Á hay trong khu vực bởi phù hợp với kỳ nghỉ 5 ngày. Đi nước ngoài liên quan đến thủ tục visa nên khách đăng ký sớm, đơn vị lữ hành cũng cần thời gian chuẩn bị. Vì thế, đến thời điểm này, thị trường châu Âu, Nhật Bản, công ty đã dừng nhận khách. Chỉ còn một số tuyến lẻ tại Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia còn vài chỗ nhận khách do không cần xin visa.

Dịp lễ 30/4-1/5 này, lượng khách outbound tại công ty tăng 40-45% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhật Bản rất hấp dẫn du khách Việt sau đại dịch Covid (Ảnh: Dream Travel)

Bà Trần Bảo Thu nhận xét, giá tour có nhích hơn so với ngày thường do giá vé máy bay đắt, trong khi chi phí này chiếm phần lớn giá tour. Ngoài Thái Lan có giá tour khá tốt, còn lại các nước như Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn cao so với du lịch nội địa. Đơn cử, tour đi Hàn Quốc trung bình 16-17 triệu, có thời điểm lên tới 20 triệu đồng/khách. Tour Nhật Bản trung bình khoảng 40 triệu đồng do đang cao điểm mùa hoa anh đào.

Bà Nguyễn Thanh Hòa, Giám đốc công ty du lịch Dream Travel (Hà Nội), đơn vị chuyên tổ chức tour đi Nhật, cho hay, tour ngắm hoa anh đào đã hết từ lâu. 3 booking Nhật Bản với khoảng 100 khách dịp 30/4-1/5 đóng cách đây 2 tuần. Hiện Dream Travel đã chuyển sang bán tour hè.

Theo bà Hòa, giá landtour không tăng nhiều, chỉ khoảng 10-15% do dịp 30/4-1/5 cũng là tuần nghỉ lễ vàng của Nhật nên khách nội địa đi chơi đông, nhưng giá tour cao do giá vé máy bay rất đắt, tới 18-19 triệu đồng nếu bay thẳng Vietnam Airlines.

Tại TST Tourist, trong số khoảng 2.000 khách đăng ký tour lễ 30/4-1/5 năm nay, chỉ 39% khách chọn tour du lịch trong nước, còn lại 61% là tour du lịch nước ngoài. Vietravel dự kiến phục vụ 19.800 lượt khách tính đến tuần trước, trong đó khách đi nước ngoài chiếm tỷ lệ 60-70%. Tại Flamingo Redtours (Hà Nội), lượng khách dịp lễ tăng 20-25% so với ngày thường, trong đó tour quốc tế cũng chiếm tới 60-70%.

Đi nội địa, sát ngày mới đặt

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, cho biết, du lịch nội địa xu hướng chính vẫn là đi theo dạng mua combo vé máy bay - phòng khách sạn, nhờ đặt dịch vụ rồi tự đi. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ này có thể không đông đúc bởi một phần do du lịch trong nước có thể đi quanh năm, phần khác vào mỗi dịp 30/4-1/5 khách tăng đột biến, xô bồ nên nhiều người không nhất thiết phải đi vào chính lễ.

Trong nước, nhiều người lựa chọn tham quan các tỉnh Đông - Tây Bắc, trong đó không thể bỏ Hà Giang (Ảnh: @thuanh.mya)

Vì trong nước đi du lịch dễ dàng nên theo bà Trần Bảo Thu, tour nội địa được các đơn vị lữ hành bán xuyên lễ.

Đến thời điểm này, các tour trọn gói trong nước còn nhiều, khá đa dạng, chủ yếu đến các điểm nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt hay các tỉnh Đông - Tây Bắc. Khách có tâm lý khách sát ngày mới đặt dịch vụ, các dạng free&easy (vé máy bay + phòng khách sạn), tour option (tour tùy chọn), dịch vụ trọn gói được nhiều người lựa chọn.

Tại nhiều công ty du lịch, các tour Đông - Tây Bắc cũng được quan tâm hơn cả. Vùng rẻo cao vẫn còn vương vấn sắc xuân cùng hoa ban khoe sắc, những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ lấp lánh đang hấp dẫn du khách cả trong Nam ngoài Bắc. Giá tour tại PYS Travel, Flamingo Redtours cũng rất hợp lý với khách đi từ Hà Nội, như Hà Giang, Ba Bể - Bản Giốc (2,9 triệu đồng); Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà 3 ngày chỉ 3,6 triệu đồng/người; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Sapa 5 ngày giá 5,85 triệu đồng hay chào cờ Tổ quốc từ ngã ba biên giới - Apa Chải 5 ngày giá 5,6 triệu đồng,... Nếu khách đi từ miền Nam thì tính thêm giá vé máy bay, tùy ngày giờ khởi hành, giá tour dao động từ 8-12 triệu đồng.

Tất nhiên, bà Thu cho hay, giá tour dịp lễ bao giờ cũng đắt hơn so với ngày thường do nhu cầu cao, như năm nay tăng 10-15%. Song, giá này vẫn tốt hơn khách tự đặt dịch vụ bởi các công ty du lịch đã đặt cọc từ sớm nên được giá hợp lý, trong khi khách tự mua giá vé máy bay giờ ngày càng đắt đỏ. Do đó, bà gợi ý các ngày lễ tết đông đúc, việc chọn tour trọn gói sẽ bớt rủi ro hơn.

Ngọc Hà