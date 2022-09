Nằm sâu trong ngõ 124 đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), đền Cố Lê đã hiện hữu hơn 160 năm qua. Ngôi đền đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố năm 2019, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương từ lâu nay. Tuy nhiên hiện nay ngôi đền cổ đã xuống cấp nghiêm trọng, phải "chống nạng" và phủ bạt chờ ngày trùng tu.

Đền Cố Lê bình yên trong một con ngõ nhỏ trên phố Thụy Khuê (Hà Nội). Do xuống cấp đã lâu nên hiện nay đền khá lụp xụp với mái ngói xô nghiêng, tường mái chắp vá. Ngôi đền nhỏ dáng liêu xiêu, oằn mình chống chọi với sự tàn phá của thời gian.

Ngôi đền có diện tích khoảng hơn 200m2 được xây theo lối kiến trúc chữ nhị với cấu tạo nhà trên ở phía trước nối liền với nhà dưới ngay phía sau, hai cây đòn dông của nhà trên và nhà dưới nằm song song tạo thành chữ nhị. Mái đền được thiết kế theo kiểu mái chồng diêm, lợp ngói ta. Đây là công trình được vua Tự Đức cho xây dựng vào năm Đinh Tỵ (1857) và hoàn thành năm Canh Thân (1860).

Do xuống cấp quá trầm trọng, hiện đền đã “cửa đóng, then cài” không cho người dân vào trong cúng lễ để đảm bảo an toàn. Để có thể ghi nhận rõ hình ảnh phía bên trong, phóng viên phải nhờ tới ông Nguyễn Khắc Liệp (73 tuổi), hiện đang là tổ trưởng tổ dân phố và cũng là người trông coi di tích lịch sử đền Cố Lê.

Ông Liệp cho biết, năm 2019, đền Cố Lê được trao bằng di tích lịch sử cấp thành phố. Trước hiện trạng xuống cấp trầm trọng của đền, chính quyền địa phương xem xét, khảo sát và lên phương án để đại tu.

“Hiện đã có văn bản và phương thức để trùng tu lại ngôi đền. Cuối năm nay (2022), ngôi đền sẽ được trùng tu với kinh phí 15 tỷ đồng cho nhiều hạng mục”, ông Liệp cho hay.

Đền Cố Lê tọa lạc tại ngõ 124 đường Thụy Khê (Hà Nội) có diện tích khoảng hơn 200m2.

Bên trong đền, các hạng mục xuống cấp, xập xệ, hoang tàn, toàn bộ hệ thống cột đã mục nát, được gia cố bộ khung đỡ bằng sắt vững chắc.

Người dân không khỏi xót xa trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của ngôi đền trong nhiều năm.

Các cột gỗ hiện nay bị mối mọt bởi thời gian, không còn khả năng chống đỡ trọng lượng phía trên của ngôi đền.

Toàn bộ phần mái của ngôi đền xuống cấp nghiêm trọng. Cột kèo mục nát, mưa nắng đều “dội” thẳng vào trong ngôi đền.

Cỏ mọc um tùm trên mái đền.

Ban thờ được phủ bạt để bảo quản.

Không gian bên trong ngôi đền 160 tuổi hoang tàn, mạng nhện giăng kín.

Bản dự án thiết kế đền Cố Lê đã được phê duyệt, nguồn vốn do quận Tây Hồ đầu tư cũng đã được chuẩn bị để xây dựng lại toàn bộ ngôi đền. Dự kiến, cuối năm 2022, UBND quận sẽ khởi công xây dựng lại ngôi đền cổ với mức vốn đầu tư 15 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến là 18 tháng.

Người dân rất mong muốn cấp chính quyền quan tâm, sớm tu sửa lại di tích lịch sử này.

