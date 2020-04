24/02/2020

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết, tổ truy nã tội phạm của đơn vị vừa truy bắt thành công và bàn giao đối tượng trốn nã Trần Hữu Giao về Công an TP.HCM phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.