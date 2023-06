Đại gia chủ các siêu dự án tỷ USD và bức tranh khủng Lý ngư vọng nguyệt 10.000m2

Đại gia Trường “chùa”

Đất Ninh Bình có hai đại gia cùng tên Trường là ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai và ông Nguyễn Văn Trường, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (Tập đoàn Xuân Trường - chủ đầu tư hai khu du lịch tâm linh bậc nhất Đông Nam Á là Bái Đính và Tam Chúc).

Để dễ dàng phân biệt, người ta thường nhắc đến hai đại gia này bằng hai biệt danh khác nhau là đại gia Trường “xi măng” và đại gia Trường “chùa”.

Đại gia Trường “chùa” được biết đến với hai khu du lịch sinh thái - tâm linh nổi tiếng là Bái Đính (Ninh Bình) và Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Trong đó, “trái tim” của hai khu du lịch này là chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc với rất nhiều kỷ lục thế giới cũng như châu Á.

Ông Nguyễn Văn Trường (áo trắng), Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Xuân Trường. (Ảnh:FB)

Đại gia Xuân Trường còn tạo nên một quần thể du lịch vô cùng ấn tượng tại TP. Ninh Bình. Đó là biến khu vực xung quanh khách sạn Hoa Lư, gồm núi Kỳ Lân, chùa Bạc,... trở thành điểm “checkin” không thể bỏ qua của du khách khi đến nơi đây.

Khách sạn Hoa Lư nằm ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Tràng An, điểm khởi đầu của con đường vào KDL Tràng An - Bái Đính. Trước đây, khách sạn này do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình quản lý và khai thác, sau khi về tay Tập đoàn Xuân Trường bỗng trở nên nhộn nhịp với khu “phố cổ Hoa Lư” được đầu tư xây mới hoàn toàn, tái hiện những nét kiến trúc cũng như văn hoá truyền thống.

“Phố cổ Hoa Lư” là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, giao thương với nhiều sản phẩm du lịch đem lại luồng sinh khí mới cho du lịch Ninh Bình.

Hai ngọn tháp về đêm bên phố cổ Hoa Lư. (Ảnh: N.Tuân)

Không thể phủ nhận ông Trường đã làm phong phú thêm cho du lịch Ninh Bình chỉ với ý tưởng đầu tư cho dự án phố cổ Hoa Lư.

Ý tưởng độc lạ của vị đại gia này mới đây còn khiến du khách trầm trồ. Đó là việc thực hiện bức tranh bằng cánh đồng lúa 10.000m2 mang tên “Lý Ngư Vọng Nguyệt” trong Khu du lịch sinh thái Tràng An, một trong những “con gà đẻ trứng vàng” cho Tập đoàn Xuân Trường.

Dựa trên bức tranh nổi tiếng của dòng tranh dân gian Việt Nam, “Lý Ngư Vọng Nguyệt” phiên bản lúa nước cũng mang hình ảnh một đôi cá chép đang chơi đùa cùng ánh trăng. Để tạo nên bức tranh, nông dân xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư cùng tham gia với các chuyên gia để tính toán kỹ lưỡng thời gian cấy, tạo thửa, tạo hình khối làm nên bức tranh nghệ thuật đặc sắc, tạo nên nét chấm phá mới cho Tràng An.

"Lý ngư vọng nguyệt" phiên bản Tam Cốc. (Ảnh: Trần Nghị)

Những siêu dự án du lịch sinh thái - tâm linh

Tuy nhiên, nhắc đến ông Nguyễn Văn Trường không thể không nhắc đến những siêu dự án du lịch tâm linh trị giá tỷ USD.

Ngoài Tràng An - Bái Đính và Tam Chúc có quy mô vốn đầu tư lần lượt 17.000 và 11.000 tỷ đồng, Tập đoàn Xuân Trường còn đề xuất xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng); Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) 15.000 tỷ đồng;... gần nhất là đề xuất xin được triển khai dự án "Xây dựng và phục dựng Phố Hiến xưa", với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25.000 tỷ đồng tại Hưng Yên.

Dự kiến, tổng diện tích đất cho dự án Phố Hiến xưa là 1.874,8ha, chủ yếu khai thác khu đất ngoài bãi sông Hồng, không sử dụng đất trồng lúa. Trong đó, khu quần thể Phố Hiến xưa có quy mô 511,3ha, để phục dựng khoảng 3.000 nhà cổ, trung tâm tâm linh tín ngưỡng, đình thờ tổ nghiệp trên mặt nước, trung tâm hội nghị, lễ hội cho doanh nhân...

Trong hồ sơ xin đề xuất, dự án này sẽ phục dựng những ngôi nhà cổ của Việt Nam do thương nhân 12 nước châu Á xây dựng như Xiêm, Mã Lai, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản… Đồng thời, phục dựng sự hiện diện của các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan... để gợi nhớ về thương cảng Phố Hiến sầm uất nhất khi thương nhân quốc tế đến buôn bán.

Tập đoàn Xuân Trường cũng đang lập đề án xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long tổng diện tích 1.500ha tại Chí Linh, Hải Dương.

Dịch vụ đi thuyền dọc phố cổ Hoa Lư. (Ảnh:FB)

Doanh nghiệp này cũng từng đề xuất xây khu du lịch tâm linh Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội), với quy mô khoảng 1.000ha, tổng mức đầu tư lên tới 15.000 tỷ đồng. Ý tưởng này là một phần trong dự án xây dựng tuyến đường tâm linh kết nối di sản có chiều dài khoảng hơn 100km, nối 10 di sản nổi tiếng của Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Tập đoàn Xuân Trường đang sở hữu các tài sản bất động sản khác, trong đó có hai sân golf Tràng An (thuộc quần thể KDL sinh thái Tràng An) và sân golf Kim Bảng (thuộc quần thể KDL sinh thái Tam Chúc).

Doanh nghiệp này cũng thực hiện thi công một loạt dự án hạ tầng giao thông không chỉ ở tỉnh Ninh Bình và Hà Nam. Điển hình như quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình; cao tốc nối TP. Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua địa phận tỉnh Hà Nam, Hưng Yên...

Tuân Nguyễn