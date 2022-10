Đà Nẵng: Tạm đình chỉ công tác người đàn ông ném tiền tung toé trong quán ăn

Trưa ngày 3/10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng cho biết, Giám đốc Sở này đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tạm đình chỉ công tác đối với ông Đ.C.P (Phó trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất) theo thẩm quyền; Đồng thời, khẩn trương tổ chức xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả giải quyết theo quy định. Ông P. là người có hành vi ném tiền tung tóe trong quán ăn khiến dư luận bất bình vào ngày 2/10.

Ông Đ.C.P (Phó trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất) - người có hành vi ném tiền trong quán ăn đã bị tạm đình chỉ công tác để phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ các hành vi vi phạm và chuẩn mực đạo đức.

Theo Sở TN&MT, việc tạm đình chỉ công tác đối với ông P. để đảm bảo công tác xác minh, phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ các hành vi vi phạm và chuẩn mực đạo đức của ông này.

“Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của cá nhân nêu trên sẽ do cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định”, Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 2/10 xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông ném tiền tung toé trong một quán ăn ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Clip do camera an ninh của quán ghi lại, vào lúc 9h42 sáng 2/10, một người đàn ông bước vào quán có lời lẽ to tiếng với nhân viên sau đó ném tiền tung toé. Sự việc diễn ra tại quán bún bò Th. trên đường Chương Dương (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Chia sẻ với phóng viên, anh H.T chủ quán, cũng là người đăng clip nói: “Sáng nay quán mình quá đông và có thối cho một khách 16 tuổi tầm 25 nghìn. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên mới thối tiền lẻ. Sau đó ông bố quay lại quán ném tiền nói “tụi bay đưa rác cho con tao à” và “nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu”.

“Một người Việt Nam nói vậy là không chấp nhận được. Đáng nói hơn ông này còn là cán bộ của một sở”, anh H.T bức xúc nói.

Không chỉ thế, anh H.T cho biết vào 13h chiều 2/10, có một đám người lạ mặt đi cùng người đàn ông ném tiền tới quán anh đánh nhân viên và hỏi “thằng chủ ở đâu”.

Cũng theo anh H.T, hiện tại anh đã trình báo cơ quan chức năng. Hành vi ném tiền và cho người đến quán hăm doạ của người đàn ông trên là coi thường pháp luật, không thể chấp nhận được.

Ngoài ra, anh H.T cho biết, khi sự việc xảy ra, có người tự xưng là của Sở TN&MT gọi điện nói anh gỡ bài, video trên mạng xã hội nhưng anh không đồng ý.

Diệu Thuỳ