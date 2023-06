Cựu Thủ tướng New Zealand Ardern được phong Quý bà

Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: EPA

CNN đưa tin, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins hôm nay (5/6) đã công bố việc phong tước Quý bà cho cựu Thủ tướng Ardern nhân dịp nước này mừng ngày sinh nhật Vua Charles III. Bà Ardern nằm trong số 182 người được phong tước hiệu vì những đóng góp cho sự phát triển của New Zealand.

“Với tư cách là Thủ tướng giai đoạn từ năm 2017-2023, Quý bà Jacinda Ardern được công nhận vì đã dẫn dắt đất nước vượt qua các thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt thời hiện đại”, ông Hipkins tuyên bố.

Dame Grand Companion (Quý bà) là tước hiệu cao quý thứ hai tại New Zealand, thường do Thủ tướng New Zealand đề xuất, sau đó được nguyên thủ là người đứng đầu Hoàng gia Anh phê chuẩn.

Bà Ardern cho biết, bà cảm thấy “phân vân” về việc có nhận tước hiệu này hay không, bởi sự thành công của bà khi lãnh đạo New Zealand còn có sự đóng góp của nhiều người khác.

Thanh Thảo