Cựu Thủ tướng Anh gây tranh cãi khi muốn phong tước Hiệp sĩ cho cha ruột

Theo Reuters, trong ngày 6/3, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ về những nhân vật nằm trong danh sách đề cử phong tước Hiệp sĩ của mình. Trong số 100 người được ông Johnson đề cử, có cả cha ruột của cựu Thủ tướng Anh - ông Stanley Johnson.

"Danh sách đề nghị phong tước Hiệp sĩ của ông Johnson dài hơn đáng kể so với bà May và ông Cameron, vốn chỉ có khoảng 60 người. Hiện chưa rõ ông Stanley Johnson được đề cử với lý do nào", tờ The Times bình luận.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và cha ruột. Ảnh: Reuters

Một số nguồn tin tiết lộ, cha ruột của ông Johnson từng là thành viên của Nghị viện châu Âu, đây có thể là một lý do đề cử chính đáng. Hiện tại, phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Anh chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này

Việc ông Johnson đề cử phong tước cho cha ruột đã gây ra những tranh cãi về "chủ nghĩa thân hữu". Một số quan chức còn kêu gọi Thủ tướng Rishi Sunak phủ quyết toàn bộ danh sách của ông Johnson.

Theo thông tin của Guardian, Thủ tướng Sunak không có ý định can thiệp vào việc đề cử của ông Johnson, danh sách này đang được Văn phòng Nội các kiểm tra.

"Có những quy tắc lâu đời về việc Thủ tướng mãn nhiệm có thể đề cử người được phong tước Hiệp sĩ. Ông Sunak chưa có kế hoạch thay đổi vấn đề này", phát ngôn viên của Thủ tướng Sunak cho biết.

Hiệp sĩ là một tước hiệu do Hoàng gia Anh phong tặng cho người có công với đất nước. Những người được phong tặng được gọi bằng từ "Sir" hoặc "Dame" đặt trước tên.

Việt Dũng