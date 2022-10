Cô nàng 9X làm freelancer: Cùng lúc 'cày' 10 công việc, 25 tuổi đã kiếm được 2 tỷ đồng

Nguyễn Thuỳ Trang (SN 1995) được nhiều người biết đến biệt danh vô cùng ngộ nghĩnh đó là "Trang Chó". Cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội với loạt thành tích "khủng" như: kiếm được hơn 2 tỷ khi mới 25 tuổi, kiếm 400 triệu trong 3 tháng để xây nhà cho bố mẹ, đi xuyên Việt với 7 triệu đồng, 600 ngày vòng quanh Đông Nam Á... Khác với những người khác kiếm tiền bằng công việc ổn định, Thuỳ Trang lại chọn trở thành một người làm freelancer (công việc tự do).

Cô nàng 9X Nguyễn Thuỳ Trang lựa chọn làm freelancer.

Lý do trở thành freelancer

Không thích sự ổn định trong công việc là lý do chính khiến Thuỳ Trang chọn trở thành một người làm freelancer. Cô nàng cho biết, ngay từ năm nhất đại học cô đã tìm việc làm thêm và làm rất nhiều công việc khác nhau.

Nếu như các bạn đồng trang lứa lựa chọn con đường làm thực tập sinh ở một công ty, sau đó lên làm "part time" (bán thời gian), nhân viên "full time" (toàn thời gian) hoặc gắn bó lâu dài với công ty nào đó thì Trang chỉ xin làm cộng tác viên. Với những gì cô được học ở trường báo chí, cộng thêm khả năng thu thập thông tin và viết lách của mình, có thời điểm Trang được hơn 10 tờ báo nhận làm cộng tác viên.

Thuỳ Trang chia sẻ với Infonet: "Lựa chọn này của mình hoàn toàn theo ý mình và bố mẹ không can thiệp. Bố mẹ mình ở quê nên không quá hiểu biết về công việc mình làm. Bố mẹ chỉ nghĩ mình học ở trường báo chí thì sau này sẽ làm báo chí hoặc công việc liên quan đến viết lách thôi. Và thực sự công việc freelancer của mình vẫn liên quan đến báo chí và viết lách nên bố mẹ khá yên tâm.

Cái khó khăn nhất khi chọn trở thành một người làm freelancer là việc phân bổ thời gian biểu cho bản thân hợp lý. Thời gian đầu khi chưa quen, mình thường xuyên làm việc quá sức. Có những ngày mình thức đến tận 5h sáng để viết bài, sau đó khoảng 6h15' lại ra bến xe buýt bắt xe đi học...

Mình cứ như thế trong một thời gian dài dẫn đến việc bị trào ngược dạ dày, thời gian đầu đó mình gọi là "bán sức khỏe lấy tiền". Nhưng giờ mình đã quen rồi và biết sắp xếp hợp lý hơn".

Thành tựu ban đầu của Thuỳ Trang đó là có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, học phí. Bên cạnh đó, kỹ năng viết lách, kinh nghiệm làm việc và các mối quan hệ của cô cũng phát triển nhanh.

"Nhuận bút lúc đầu không nhiều, có bài mình viết chỉ được 60.000 đồng, có bài được hẳn 150.000 - 200.000 đồng. Vì cộng tác cho rất nhiều báo nên lúc đó mỗi tháng mình kiếm được hơn 3 triệu. Số tiền này mình dùng đóng tiền sinh hoạt và chi tiêu cá nhân", Thuỳ Trang cho hay.

Thuỳ Trang trong chuyến đi Mông Cổ

Trở thành một freelancer không hề dễ dàng

Theo cô nàng 9X, nói là làm việc tự do nhưng thực chất là sự tự do trong khuôn khổ. Lý do là vì khi bản thân làm trong công ty nào đó bạn sẽ chỉ cần hoàn thành những đầu công việc được giao, còn làm freelancer giống như việc lập một công ty riêng và bản thân phải tự vận hành nó, trở thành người marketing, kiểm soát tài chính, kế toán, tự làm hình ảnh cá nhân...

"Nói chung là tự trở thành một bộ máy làm việc và tự quản lý chính mình. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Khi bạn làm freelancer, bạn được tự chủ thời gian, tự do không gian, được đi đây đi đó... nhưng cái mất thì cũng nhiều, đôi khi là sự cô đơn.

Khi làm ở công ty, làm cùng hội nhóm, mình sẽ có bạn bè, có những người cùng chí hướng, còn đây chỉ có mình mình. Nếu không kiểm soát bản thân tốt, công việc sẽ trì trệ”, Trang nói.

Đã có lúc Thuỳ Trang nhận làm 10 công việc một lúc, bao gồm: leader marketing online, bán vé máy bay, biên kịch, làm diễn viên nghiệp dư, viết nhạc chế, làm travel blogger, viết sách, cộng tác viên báo chí, làm PR thương hiệu cá nhân, booking cho các nhãn hàng...

Nhờ sự chăm chỉ và kinh nghiệm tích lũy, Thùy Trang có cơ hội đến với những công việc mới nhiều hơn. Đương nhiên, mức chi trả cho mỗi công việc của cô nàng 9X cũng tăng lên.

"Hiện tại mình có một lớp dạy online về việc làm thế nào để trở thành freelancer. Khóa học có hơn 500 học viên, học phí 2 triệu/người. Nhờ đó mình cũng có thu nhập ổn định hơn. Bên cạnh đó, mình vẫn luôn sẵn sàng nhận việc mới nếu như phù hợp.

Những "gạch đầu dòng" mình làm được ở thời điểm hiện tại cũng khá "to". Đó là đi 600 ngày vòng quanh các nước Đông Nam Á, xây xong nhà cho cha mẹ. Mình đã quay trở lại với du lịch ở một số nước như Mông Cổ, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác... Ở tuổi 25 mình đã rất may mắn vì kiếm được 2 tỷ nhờ vào công việc freelancer này.

Sau quá trình phát triển sự nghiệp và phát triển thương hiệu cá nhân thì vài năm trở lại đây, hằng tháng có ít nhất là 10, 15 công việc tìm đến mình. Thậm chí có những tháng cuối năm là thời điểm rất nhiều doanh nghiệp cần những sản phẩm sáng tạo nội dung, mỗi ngày 1 công việc là chuyện bình thường. Vấn đề là mình đủ sức để "cày" hay không, nhiều lúc mình bị tụt huyết áp vì quá ham làm", Thuỳ Trang cho hay.

Thuỳ Trang tại Bali

Có những thời điểm Thuỳ Trang cùng lúc làm 10 công việc khác nhau.

Lời khuyên cho những ai muốn làm freelancer

Thuỳ Trang cho rằng, càng ngày có càng nhiều người lựa chọn làm việc theo kiểu tự do. Ngoài ưu điểm không bị gò bó ở môi trường công ty, kiểu làm việc này sẽ giúp cho mọi người có thu nhập tốt hơn.

“Công việc freelancer mang lại cho mình nhiều cơ hội, đôi khi chỉ cần “cày” 1-2 việc là có thể bằng một tháng lương công sở. Khi mình bán khoá học, không chỉ người Việt trong nước mà rất nhiều người Việt ở nước ngoài, đối tượng từ 17-45 tuổi đăng ký học, có những người có công ăn việc làm ổn định mà họ vẫn muốn hướng đến những công việc khác để kiếm thu nhập tốt hơn.

Thực tế thì ngày nay các bạn trẻ được tiếp cận thông tin nhiều hơn, có nhiều khóa học hoặc những nhóm để phát triển những kỹ năng sớm hơn và có cơ hội làm việc tốt hơn chúng mình trước đây. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là các bạn ấy tìm tòi được thông tin, chăm chỉ học kỹ năng rồi áp dụng lý thuyết vào thực hành. Lý thuyết thì không bao giờ đúng 100% được và nó chỉ áp dụng được phần nào thôi, còn lại sẽ phải là thực hành và rút kinh nghiệm dần dần.

Cái nghề freelancer rất đặc thù, phải có những dự án, bởi vì có giỏi đến đâu nhưng không tìm được những dự án cho mình thì cũng không thể thể hiện được năng lực. Vì thế, mình khuyên các bạn nên tạo dựng thương hiệu cá nhân thật tốt. Đó cũng là cách để khách hàng tìm đến mình.

Mọi người hay thắc mắc là làm thế nào để có thể kiếm được khách hàng, rồi không có quan hệ thì có làm được không... Ban đầu mình cũng đâu có mối quan hệ. Tất cả thành công của mình bây giờ là lao đầu vào làm trước đã, sau đó chính những công việc ấy đưa mình đến những cơ hội khác.

Vậy nên, mọi người đừng quan tâm quá nhiều đến việc là đầu tiên mình phải có quan hệ, mình nghĩ cứ lao đầu vào làm kiểu gì cũng có đáp án. Cách vào nghề hay tìm kiếm cơ hội của mỗi người rất khác nhau, quan trọng là có quyết tâm và đam mê", Thuỳ Trang nhắn gửi.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC