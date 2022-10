Cô gái 'sốc' khi camera không nhận diện khuôn mặt chủ nhà mà là thú cưng

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng “Liệu còn khách hàng nào sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt khi đã có thú cưng làm hộ công việc này?”.

Theo The Moment, đây là câu chuyện có thật của cô Zhang sinh sống ở thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc. Cô Zhang cho hay cửa nhà cô sử dụng công nghệ nhân diện khuôn mặt để mở cửa. Tuy nhiên, trong một lần cánh cửa không hề phản ứng khi chủ nhân đã đưa mặt vào gần màn hình để nhận diện. Thay vào đó, cô Zhang trong lúc vô tình bế chú chó cưng lại gần camera an ninh nhận diện khuôn mặt thì chiếc cửa bỗng nhiên mở ra.

Hệ thống camera an ninh ở cửa nhận diện khuôn mặt thú cưng thay vì chủ nhân căn nhà. (Ảnh: Weibo)

Cô Zhang cho biết sau khi cô và thú cưng trở về nhà sau lần đi dạo vào ban đêm, cô đã vài lần đưa mặt lại gần camera an ninh để thiết bị nhận diện nhưng đều thất bại.

Bản thân cô Zhang biết rằng đôi khi hệ thống nhận diện khuôn mặt sẽ bị lỗi. Do đó, trong khoảng thời gian chờ hệ thống sửa lỗi, cô gái đã bế chú chó cưng lên để vài bức chụp ảnh. Cô gái đã vô tình để mặt chú chó gần phía bên phải màn hình camera an ninh, và bỗng dưng cánh cửa mở ra.

“Lúc đó, tôi nghĩ đây đúng là chuyện thú vị, nhưng cũng có chút bối rối. Sau đó, tôi thử đưa khuôn mặt của thú cưng lại gần camera vài lần, và lần nào cửa nhà cũng mở ra”, cô Zhang nói.

Sau đó, cô gái đã báo cáo sự việc tới ban quản lý tòa nhà. Họ quyết định thay đổi hệ thống an ninh nhận diện khuôn mặt nhằm đảm bảo an ninh cho cư dân.

Minh Thu (lược dịch)