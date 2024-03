Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Đổi đời nhờ vịt con duyên dáng

Gần đây, cộng đồng mạng thích thú, tự hào chia sẻ thông tin cô gái trẻ Nguyễn Thùy Trang (SN 2002, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), chủ kênh YouTube Sâu Tivi góp mặt trong chuỗi phim ngắn She Creates Change.

She Creates Change (Những cô gái thay đổi thế giới) là dự án do Room to Read (tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục) hợp tác với Warner Bros. Discovery thực hiện. Phim được công chiếu trên kênh Discovery Asia.

Chuỗi phim ngắn She Creates Change có sự góp mặt của cô gái Vĩnh Long

Cách đây hơn 3 năm, Trang đang học năm nhất đại học thì đại diện đoàn phim She Creates Change liên hệ, mời cô hợp tác làm phim.

Lúc đó, Trang vừa đi học vừa làm việc, lịch trình rất bận rộn. Vì vậy, cô định từ chối lời mời đó.

Qua nhiều lần trao đổi, cô quyết định tham gia, hy vọng góp chút sức, phục vụ cho chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh khó khăn.

Thùy Trang chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ và đạo diễn người Mỹ

“Đoàn phim từng chia sẻ, họ chọn nhân vật làm phim dựa trên nỗ lực học tập và thành công trong cuộc sống. Với tôi, họ đánh giá cao tinh thần vượt khó và sáng tạo trong công việc.

Đặc biệt, mọi người cực kỳ thích thú với sự dí dỏm, thú vị của tôi và chú vịt Bim Bim trong các video trên kênh Sâu Tivi”, Thùy Trang cho biết.

Thùy Trang kể, cô sinh ra trong gia đình làm nông. Vì gia cảnh khó khăn, cô nhiều lần đối mặt với việc nghỉ học.

Không đầu hàng số phận, Trang trăn trở, tìm cách kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Năm 2018, cô tận dụng chiếc điện thoại cũ của anh trai tặng để quay các video giới thiệu con người, ẩm thực miền Tây. Sau đó, cô đăng tải các video này lên kênh Sâu Tivi, chính thức gia nhập nền tảng YouTube.

Thời gian đầu, kênh của cô không có nhiều lượt xem dù nội dung rất chỉn chu. Kênh chỉ bùng nổ, phát triển mạnh mẽ khi có sự xuất hiện của vịt Bim Bim.

Vịt bầu Bim Bim gắn bó cùng Trang đã 6 năm. Chú vịt này nở ra từ một quả trứng hỏng.

Chú vịt Bim Bim đồng hành cùng Trang trong phim ngắn phát hành trên kênh Discovery Asia

Trang kể: “Lúc đó, mẹ tôi mua trứng vịt sát (trứng vịt không nở, hư hỏng) ở lò ấp về chế biến món ăn. Tuy nhiên, mẹ phát hiện có 3 quả trứng đã khảy mỏ, có dấu hiệu còn sống.

Thấy vậy, mẹ đem 3 quả trứng này bỏ vào ổ của một con vịt đen đang ấp trứng. Một trong 3 quả trứng nở thành con, đó là vịt Bim Bim”.

Bim Bim thuộc giống vịt bầu lông trắng nhưng lại nở ra cùng bầy vịt con màu đen. Sự khác biệt này khiến chú vịt tội nghiệp bị mẹ vịt đen “phân biệt đối xử”.

Trang thường ra chuồng cho vịt con ăn. Thấy cảnh Bim Bim lẻ loi, cô đưa vào nhà chăm riêng.

Từ đó, vịt con gắn bó với Trang như hình với bóng. Mỗi lần cô quay video, vịt Bim Bim thường lẽo đẽo theo sau.

Phát hiện sự đáng yêu của vịt con, Trang quyết định cho “bạn thân” đồng hành trong các video.

Ba tháng kể từ khi vịt Bim Bim lên hình, kênh YouTube của Trang phát triển sôi nổi, nhiều người yêu thích. Hiện, kênh Sâu Tivi của cô có gần 660.000 lượt theo dõi, thu hút hơn 180 triệu lượt xem. Nguồn thu từ kênh YouTube giúp Trang trang trải cuộc sống và lo cho ba mẹ.

Thùy Trang sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu

Kỷ niệm khó quên với đoàn phim

Nhắc lại những ngày làm việc cùng đoàn phim quốc tế, Trang không giấu được nỗi nhớ, niềm hy vọng được gặp lại mọi người.

Dù bộ phim có thời lượng ngắn nhưng Trang và đoàn phim phải trao đổi, làm việc trong gần 4 năm. Một năm đầu, họ thu thập chất liệu, câu chuyện của Trang qua email, mạng xã hội. Khi có đủ chất liệu, họ dựng câu chuyện thành phim hoạt hình.

Tháng 11/2022 đoàn phim của nữ đạo diễn Martha Adams – người từng nhận giải Emmy với bộ phim tài liệu Girl Rising – đã đến Việt Nam, trực tiếp quay hình phim tài liệu về Trang và vịt Bim Bim.

Đoàn phim mất gần 1 tuần để hoàn thành việc ghi hình

Quá trình quay phim diễn ra trong gần một tuần tại nhà Thùy Trang ở Vĩnh Long. Tại đây, đoàn phim gặp vô số trở ngại về thời tiết, địa hình… trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh khó khăn, Trang và đoàn phim cũng có rất nhiều kỷ niệm khó quên.

Trang kể, đoàn phim She Creates Change đến Vĩnh Long ghi hình vào đúng mùa mưa. Mỗi ngày, cả đoàn phải thức dậy sớm, di chuyển vào nhà Trang để chuẩn bị máy móc, thiết bị.

Lắm lúc, mọi người vừa sắp đặt đâu vào đó và chuẩn bị quay phim thì mưa bất chợt ào đến. Thế là, cả đoàn và gia đình Trang lật đật tìm áo mưa, bạt nhựa che lại.

Trời mưa khiến quá trình làm việc của đoàn bị gián đoạn

“Có hôm, mọi người hoàn tất công việc mà gặp mưa dầm, phải ở lại nhà tôi đến tối mịt mới về khách sạn.

Mấy ngày đầu, đoàn phim phải mua cơm hộp mang theo ăn trưa. Cơm hộp để lâu bị nguội, khó ăn.

Mẹ tôi thấy thương nên rủ mọi người cùng nấu cơm tại nhà, ăn chung. Từ đó, chúng tôi có những bữa cơm thân mật như người nhà”, Trang tâm sự.

Đôi lúc cả đoàn đang quay, hàng xóm của gia đình Trang sinh hoạt, nói chuyện lớn tiếng gây ra tạp âm. Đại diện đoàn phim lại cùng Trang qua nhà hàng xóm năn nỉ, xin bà con thông cảm giữ im lặng, giúp họ hoàn thành cảnh quay.

Trong số các cảnh quay, Trang nhận thấy đoàn phim gặp khó khăn nhiều nhất ở cảnh cô và mẹ bơi ghe. Lúc đó, đoàn phim di chuyển trên một chiếc ghe riêng cùng toàn bộ dụng cụ, máy móc.

Do chưa quen địa hình, thành viên đoàn phim khá căng thẳng trong lúc ghe di chuyển. Họ sợ gặp sự cố, máy móc rơi xuống sông. Dù cảnh quay chỉ lấy vài giây nhưng mọi người mất cả buổi sáng mới hoàn thành.

Cảnh quay trên sông khiến đoàn phim gặp nhiều khó khăn

Trong thời gian làm việc chung, Trang gặp bỡ ngỡ do bất đồng ngôn ngữ với đoàn phim. Mặc dù, đoàn phim có người phiên dịch nhưng Trang cảm thấy tự ti, trách vốn tiếng Anh của mình quá ít ỏi.

Sau vài ngày, Trang thân thiết với các thành viên của đoàn phim hơn, tập tành giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô không còn cảm thấy ngại ngùng, thoải mái bập bẹ trò chuyện cùng mọi người.

Ngoài Trang và mẹ, vịt Bim Bim cũng là nhân vật tham gia xuyên suốt bộ phim. Vốn quen với ống kính, Bim Bim khá dạn dĩ, diễn xuất duyên dáng, giúp đoàn có những cảnh quay suôn sẻ. Mọi người bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên “hợp tác” quay phim với một chú vịt.

Trang và đoàn phim đã có những trải nghiệm khó quên

Kết thúc chuỗi ngày quay phim, đoàn phim và gia đình Trang rất xúc động trong bữa cơm chia tay. Trang ôm chầm nữ đạo diễn người Mỹ và anh quay phim người Srilanka. Mọi người rơi nước mắt, tạm biệt mà chưa biết bao giờ mới được gặp lại nhau.

Trang rất cảm ơn đoàn phim và dự án She Creates Change đã giúp cô truyền thông điệp tích cực đến các nữ sinh còn gặp khó khăn. Cô hy vọng những cô gái ngoài kia nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để chạm đến thành công.

“Các cô gái hãy tự tin vượt qua nghịch cảnh. Khi hạnh phúc, không chỉ có chúng ta vui mà người thân, bạn bè… cũng được truyền cảm hứng”, Thùy Trang tự hào.

Ảnh: Nhân vật cung cấp