Thử thách xem 13 bộ phim kinh dị đáng sợ nhất dịp Halloween trong 10 ngày

Loạt phim Halloween vẫn là một trong những thương hiệu phim kinh dị rùng rợn nhất mỗi mùa Halloween đến. Một công ty sẽ thưởng 1.300 USD cho những ai dũng cảm sẵn sàng xem 13 bộ phim kinh dị trong những dịp lễ Halloween này.

Halloween hay còn gọi là lễ hội ma, một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Biểu tượng của ngày lễ Halloween là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng trông ghê sợ, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn.

Financebuzz, một công ty độc lập về tài chính, đang tìm kiếm những người làm "nhà phân tích nhịp tim khi xem phim kinh dị". Những người tham gia sẽ đeo thiết bị để theo dõi nhịp tim trong quá trình xem 13 bộ phim kinh dị đáng sợ nhất từng được thực hiện vào dịp Halloween.

Mục đích khi tổ chức thử thách để xác định xem ngân sách của một bộ phim có ảnh hưởng đến yếu tố sợ hãi hay không. "Bạn giúp chúng tôi khám phá xem liệu ngân sách của bộ phim có ảnh hưởng đến mức độ ghê sợ, kinh dị của nó hay không", đại diện công ty cho biết.

Danh sách các phim ma quái gồm: Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity và Annabelle .

"Để có bộ phim khiến bạn dựng tóc gáy, rùng mình, lạnh sống lưng, hiệu ứng đặc biệt, cảnh hù doạ ghê sợ không phải là tất cả. Thông thường, phim kinh dị đáng sợ vì bản thân nội dung câu chuyện của chúng", Financebuzz tuyên bố.

Bộ phim kinh dị 'Paranormal Activity có chi phí sản xuất với giá chỉ 15.000 USD vào năm 2007 nhưng thu về hơn 193 triệu USD tại phòng vé năm đó.

Mỗi người tham gia sẽ được nhận 1.300 USD và thẻ quà tặng 50 USD để trang trải chi phí thuê phim.

Khoảnh khắc thót tim khi cá mập lao qua lồng có thợ lặn ở bên trong Nếu chưa từng khiếp sợ cá mập, bạn sẽ nghĩ lại sau khi xem khoảnh khắc xảy ra ở quần đảo Guadalupe này.

Hoàng Dung (lược dịch)