Nghiên cứu mới gây sốc, chó 'nhìn' thế giới bằng mũi

Nghiên cứu mới của Đại học Cornell, Mỹ cho thấy loài chó có thể 'nhìn', cũng như ngửi bằng chiếc mũi rất nhạy cảm của mình.

Các nhà nghiên cứu, bác sĩ thú y tại Đại học Cornell, New York, Mỹ đã kiểm tra phần não của một số loài chó và phát hiện ra kết quả gây bất ngờ.

Nghiên cứu mới phát hiện chó 'nhìn' thế giới bằng mũi

Nghiên cứu cho thấy ở loài chó có mối liên hệ giữa thị giác và khứu giác, điều chưa tìm thấy ở bất kỳ loài nào khác.

Các nhà nghiên cứu giải thích cách một số chú chó bị mù, không thể thấy quả bóng cũng như chướng ngại vật nhưng vẫn có thể chơi trò đuổi bắt một cách chính xác.

Họ đã tiến hành quét MRI trên nhiều chú chó khác nhau và tạo kết nối từ khứu giác đến các vùng vỏ não. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa phần não xử lý mùi và vùng não xử lý thị giác.

Pip Johnson, phó giáo sư tại Đại học Cornell cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra mối liên hệ giữa mũi và thùy chẩm ở bất kỳ loài nào khác. Kết quả có ý nghĩa rất lớn đối với loài chó. Khi bước vào một căn phòng, các loài vật chủ yếu sử dụng đôi mắt để quan sát mọi thứ, tìm xem cửa ở đâu, có gì ở trong phòng... Trong khi đó, chó sử dụng cả mắt và mũi, khứu giác của chúng thực sự được tích hợp với thị giác để đưa ra kết quả cuối cùng về cách chúng tìm hiểu về môi trường xung quanh mình và định hướng bản thân".

Theo Pip Johnson, kết quả nghiên cứu mới giải thích rõ hơn nhiều trường hợp những chú chó mù vẫn chơi rất tốt trò đuổi bắt đồ vật. Kết quả cũng là một niềm an ủi cho chủ nhân của những chú chó mắc bệnh nan y về mắt.

Johnson cho biết: “Những chú chó bị mù nhưng vẫn chơi tốt trò tìm kiếm và điều hướng môi trường xung quanh tốt hơn nhiều so với con người với cùng tình trạng này. Kết quả nghiên cứu là niềm an ủi to lớn đối với những chủ nhân có chú chó mắc bệnh nan y về mắt".

Bác sĩ thú y quân đội nghỉ hưu Eileen Jenkin, người không tham gia nghiên cứu cho biết: “Điều này thật tuyệt vời. Bản thân mũi của một chú chó được trang bị hơn 220 triệu tế bào phát hiện mùi, so với 50 triệu cơ quan thụ cảm khứu giác của con người. Chỉ với cơ quan hít thở này, chó hình thành nhận thức về không gian, đọc các giao tiếp, cảm nhận tâm trạng của chủ nhân và theo dõi mọi hoạt động xung quanh".

Trong tương lai, các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu là lập bản đồ hệ thống khứu giác của mèo và ngựa.

Cá nhỏ mà có võ, sở hữu nọc độc bậc nhất vùng biển ở Anh Loài cá nhỏ bé này thường xuất hiện ở nhiều vùng biển trên thế giới. Vết cắn của nó gây ra cơn đau tồi tệ, gây tổn thương lớn.

Hoàng Dung (lược dịch)