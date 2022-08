Màn biểu diễn điêu luyện của người đàn ông đến từ Mỹ khiến tất cả choáng váng, không thể tin vào mắt mình.

KEBE Keith Edward Snyder, một vận động viên lướt ván chuyên nghiệp anh có màn thể hiện lập kỷ lục thế giới gây chấn động.

'Lướt ván giữa bầu trời', người đàn ông lập kỷ lục thế giới

Tự mình nhảy ra từ một chiếc máy bay đang bay ở độ cao hàng nghìn mét, lao về phía mặt đất là một trải nghiệm 'lạnh sống lưng'.

Hãy tưởng tượng kết hợp giữa việc nhảy ra ngoài máy bay và quay vòng tròn như một chiếc trực thăng, chắc chắn không ai muốn thử cũng không đủ can đảm để thực hiện.

Tuy nhiên, một người đàn ông đến từ Mỹ đã thực hiện điều đó giống như việc đi dạo trong công viên và thậm chí đã giành được kỷ lục Guinness thế giới cho riêng mình.

KEBE Keith Edward Snyder đã có màn thể hiện lướt ván trên bầu trời khi nhảy từ một chiếc máy bay ở độ cao 4.115 mét và quay vòng tròn 160 vòng từ độ cao khoảng 2.500 mét. KEBE Keith Edward Snyder thực hiện kỷ lục này ngay trên đỉnh Đại kim tự tháp Giza, Ai Cập.

"Giống như một luồng không khí rất lớn đập vào người bạn. Ngón chân tôi cố gắng bấu chặt chiếc ván, và sau đó mọi thứ bắt đầu. Đây đã là một thành công lớn. Cảm giác chóng mặt hoặc mất thăng bằng rất khó tả, tôi trải nghiệm những điều này theo cách khác", KEBE Keith Edward Snyder chia sẻ.

Anh đến với bộ môn này vào những năm 1990 khi chứng kiến ​​Nhà vô địch Thế giới Lướt ván trên không, Rob Harris thi đấu trong X Games, một sự kiện thường niên do ESPN tổ chức.

KEBE Keith Edward Snyder nhớ lại rằng: "Anh ấy quay rất nhanh, mượt mà. Lúc đó, tôi tự hỏi anh chàng đó đang làm gì và điều gì khiến anh ấy mỉm cười vậy. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó và sau đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình".

Sau nhiều năm, KEBE Keith Edward Snyder không chỉ bắt đầu thống trị môn thể thao này mà còn giúp hàng trăm người khác trải nghiệm "dòng chảy năng lượng" mà môn lướt ván giữa bầu trời mang lại.

Anh nói: "Tôi đã hướng dẫn khoảng 250 người trượt ván một cách an toàn trong nhiều năm. Tôi hướng dẫn họ tiếp cận theo phương pháp cụ thể để thực hiện màn biểu diễn một cách an toàn. Nếu một người tiếp cận môn thể thao này tự phát, theo cách không an toàn, thiếu sự hướng dẫn có thể sẽ dẫn tới hậu quả rất nguy hiểm".

