Lần đầu tiên phát hiện kim cương đổi màu cực hiếm

Kim cương đổi màu từ xám sang vàng cực hiếm

Kim cương đặc biệt mà các nhà khoa học mới phát hiện có khả năng chuyển từ màu xám sang màu vàng khi ở nhiệt độ cực thấp.

Nhà nghiên cứu Stephanie Persaud tại Viện Đá quý Mỹ ở Carlsbad, California tình cờ phát hiện ra loại mới khi đang phân loại kim cương cho khách. Kim cương này chỉ thay đổi màu sắc khi được làm lạnh ở nhiệt độ khoảng âm 196 độ C, nhiệt độ của nitơ lỏng.

Các chuyên gia tin rằng sự quý hiếm của kim cương mới sẽ khiến nó trở nên vô cùng quý giá.

Kim cương mới khác với kim cương tắc kè hoa nổi tiếng trong quá khứ. Hiện tượng kim cương tắc kè hoa do Georges Halphen, một nhà buôn kim cương ở Paris phát hiện lần đầu tiên vào năm 1866.

Tuy nhiên, thuật ngữ chỉ những viên đá đổi màu như vậy đã không sử dụng trong ngành buôn bán đồ trang sức cho đến năm 1943.

Lý do tại sao chúng thay đổi màu sắc vẫn còn là một bí ẩn. Một phần lý do là những viên kim cương này rất hiếm và rất khó để có được mẫu thử để nghiên cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện ra rằng một số đã đổi màu khi làm nóng đến nhiệt độ khoảng 200 độ C hoặc để trong bóng tối hơn 24 giờ.

Paul Johnson, Viện Đá quý Mỹ cho biết: "Người tiêu dùng yêu thích sự quý hiếm, đó là điều mang lại giá trị cao cho viên kim cương".

Kim cương được tạo thành từ các nguyên tử cacbon sắp xếp thành các tứ diện cứng hoặc hình chóp tam giác. Chúng lên màu khi có tạp chất hoặc có sự khác biệt về cấu trúc trong thành phần hóa học.

Cho đến nay, nhóm của Paul Johnson đã phát hiện ra 5 ví dụ về kim cương đông lạnh, một số chuyển từ màu xám sang màu vàng và một số khác từ màu xám sang màu xanh lam.

Kim cương Matryoshka phát hiện ở Nga

Phát hiện mới đưa ra ngay sau khi một viên kim cương bất thường 'kim cương trong kim cương' xuất hiện tại Nga hơn 800 triệu năm tuổi.

Viên kim cương độc đáo có tên Matryoshka, nhờ vẻ ngoài giống với những con búp bê Matryoshka truyền thống của Nga. Búp bê bằng gỗ gồm nhiều con có kích thước giảm dần, được đặt bên trong một con khác.

Các chuyên gia vẫn chưa rõ về cách thức hình thành nhưng họ tin rằng đây là lần đầu tiên phát hiện ra viên đá quý giống kiểu Matryoshka trong lịch sử khai thác kim cương toàn cầu.

Hoàng Dung (lược dịch)