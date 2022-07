Viên kim cương hồng 170 carat quý hiếm sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ ai nhìn vào cũng bị mê hoặc.

Thợ mỏ ở Angola đã khai quật được viên kim cương hồng tinh khiết quý hiếm. Với kích thước 170 carat, các chuyên gia tin rằng đây là viên kim cương hồng lớn nhất được tìm thấy trong vòng 300 năm qua.

Khai quật viên kim cương hồng lớn nhất trong 300 năm

Kim cương hồng sở hữu vẻ đẹp vượt trội từ chính bản thân nó. Là món quà tuyệt vời nhất dành cho những ai bị hớp hồn bởi thứ ánh sáng vô cùng cuốn hút. Đối với những ai yêu thích và sưu tầm đều biết rằng sự quý hiếm của kim cương hồng khiến chúng trở nên vô cùng đắt giá.

Viên kim cương hồng có tên là 'The Lulo Rose', đặt theo tên mỏ Lulo nơi thợ mỏ phát hiện ra nó ở phía đông bắc Angola, khu vực giàu kim cương của đất nước này.

Phát hiện lịch sử về viên kim cương là một trong những dạng đá tự nhiên hiếm nhất, tinh khiết nhất.

Diamantino Azevedo, Bộ trưởng bộ tài nguyên khoáng sản Angola cho biết: "Viên kim cương hồng là kỷ lục mới được tìm thấy ở Lulo. Điều này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Angola là một nhân tố quan trọng trong thị trường kim cương thế giới".

Theo các chuyên gia, có ít hơn 10% kim cương hồng nặng hơn 0,2 carat trên thế giới. Dự kiến, viên kim cương hồng sẽ được đem bán đấu giá và thu về mức giá cao kỷ lục.

Được biết, kim cương hồng là loại đá quý hiếm và được săn lùng nhiều nhất trên thị trường toàn cầu. Giám đốc bộ phận trang sức tại nhà đấu giá Sotheby, Gary Schuler giải thích rằng sở dĩ viên kim cương trở nên quý hiếm là do kích thước và màu sắc, nó được xếp vào loại 'màu hồng lạ mắt' và 'hoàn mỹ ở bên trong'.

Trước đó, viên kim cương hồng quý giá có tên là 'The Spirit of the Rose' (tạm dịch: linh hồn của hoa hồng) được bán với giá 27 triệu USD.

"Linh hồn Hoa hồng" cắt ra từ một viên kim cương thô lớn 27,85 carat, là viên lớn nhất từng được phát hiện ở Nga. Phải mất một năm để thợ thủ công cắt gọt và đánh bóng nó, tạo thành hình bầu dục và đem đi triển lãm khắp Hong Kong, Singapore, Đài Bắc, trước phiên đấu giá tại Sotheby.

Tuy nhiên, viên kim cương hồng đắt đỏ nhất từng bán trong lịch sử là một viên kim cương hồng có tên Pink Star nặng 59,6 carat. Nó được bán trong một cuộc đấu giá ở Hong Kong vào năm 2017 với giá 71,2 triệu USD.

Đi tìm bạn tình, sư tử đực bị 'hội anh em' bao vây tấn công tới tấp Sư tử đực Jack bị hội anh em của một con sư tử cái bao vây ngay khi xuất hiện và tấn công không cho cơ hội phản đòn.

Hoàng Dung (lược dịch)