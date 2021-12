Hi hữu: Khối băng khổng lồ từ máy bay rơi trúng kính chắn gió máy bay bên dưới

Sự cố hi hữu khi máy bay đang bay ở độ cao hơn 10.600 mét thì bất ngờ kính chắn gió bị nứt do tảng băng rơi từ chiếc máy bay khác.

Hành khách trên chuyến bay hành trình từ sân bay quốc tế London Gatwick, Anh tới Thủ đô San Jose, Costa Rica đã chứng kiến một sự việc hi hữu.

Khi chiếc máy bay đang bay ở độ cao hơn 10.600 m, kính chắn gió bất ngờ bị nứt do một tảng băng rơi từ một chiếc máy bay khác bay ở độ cao hơn nó 1.000 m va trúng.

Kính chắn gió máy bay rạn nứt do băng lớn từ máy bay khác rơi trúng

Kính chắn gió buồng lái mày bay dày khoảng 50,8 mm, làm từ nhiều lớp kính cường lực của chiếc máy bay Being 777 tương tự như kính chống đạn. Chúng có thể chịu được lực tác động mạnh ở độ cao lớn. Tỷ lệ xảy ra sự cố này được cho là một trong một triệu ca trên thế giới.

Khoảng 200 hành khách bị mắc kẹt trong vài giờ sau sự cố nhưng may mắn không ai thiệt mạng hay bị thương. Do chiếc máy bay bị hỏng không thể cất cánh ngay lập tức. Thời gian hoãn chuyến bay ban đầu là 90 phút. Nhưng do việc sửa chữa máy bay, sự chậm trễ kéo dài hơn dự kiến ban đầu là 50 giờ.

Sau vụ việc, Hãng hàng không British Airways đã đưa ra lời xin lỗi tới những hành khách. Người phát ngôn của British Airways cho biết: "Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những khách hàng trên chuyến bay này, kế hoạch Giáng sinh, đón năm mới của họ có thể bị hỏng. Chúng tôi sẽ không bao giờ đưa máy bay vào hoạt động nếu không cảm thấy hoàn toàn an toàn. Những kỹ sư, đồng nghiệp phi hành đoàn của chúng tôi đã làm việc hết sức để hỗ trợ, cảm ơn sự kiên nhẫn, cảm thông của khách hàng".

Khối băng hình thành bên ngoài máy bay trong điều kiện thời tiết lạnh ở tầm cao. Đôi khi đó chính là phần chất thải bị rò rỉ từ nhà vệ sinh trên máy bay, ở dạng lỏng và đóng băng lại khi gặp nhiệt độ thấp bên ngoài. Tuy nhiên, xác suất nó rơi xuống mặt đất là rất thấp, dù không phải là không xảy ra.

Hồi đầu năm, một công nhân dọn vệ sinh thoát chết trong gang tấc khi một tảng băng khổng lồ từ máy báy rơi xuống đường phố ở London, Anh.

Sự việc xảy trên đường phố gần nhà ga tàu điện ngầm Kew Gardens ở thành phố London, Anh. Serhiy Myeshkov, một công nhân dọn vệ sinh đang làm việc trên vỉa hè thì một tảng băng nặng khoảng 20 kg từ máy bay rơi xuống ngay sát người đàn ông.

Những người chứng kiến mô tả rằng sự việc diễn ra như cảnh khởi đầu của một bộ phim thảm họa. Tảng băng rơi xuống đất tạo ra âm thanh lớn như sao băng rơi.

Hoàng Dung (lược dịch)