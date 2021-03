Giun đất khổng lồ được phát hiện ở Australia ai nhìn cũng khiếp sợ

Trận lũ lớn xuất hiện sau khi những cơn mưa xối xả đang tấn công vùng Queensland, Australia. Bên cạnh nhiều thiệt hại gây ra cho cư dân địa phương, thì trận lũ lụt làm xuất hiện loài sinh vật khổng lồ hiếm khi hiện nguyên hình trên mặt đất.

Những con giun đất khổng lồ đã bắt đầu nổi lên từ vùng nước lũ với số lượng lớn.

Người chủ nhà nghỉ tại khu vực núi Tamborine ở vùng nội địa Gold Coast, nơi hứng chịu lượng mưa 550mm trong 48 giờ qua, đã phát hiện ra một con giun khổng lồ dưới cửa phòng khách.

Darren Jack cho biết trận mưa lớn tại Tall Trees Motel đã làm xuất hiện nhiều động vật hoang dã ghê sợ trong khu vực bao gồm cả nhện khổng lồ, mới được phát hiện trên tường nhà người dân gần đây.

Ông Darren Jack chia sẻ rằng con giun đất khổng lồ có kích thước lớn hơn rất nhiều so với những con trước đây ông từng trông thấy. Sinh vật lạ trưởng thành có thể phát triển dài tới 2,5 mét.

Darren Jack nói: "Con giun đất khổng lồ đang cố chui vào trong cánh cửa, nó đang cố gắng tự mình co lại. May mắn những người khách trọ trong nhà đều an toàn. Con giun dường như cố gắng thoát khỏi lớp đất để tìm nơi trú ẩn mới".

Sau khi cho vợ xem sinh vật lạ, ông Darren Jack đã thả con giun trở lại tự nhiên.

Giun longmani digaster hiếm khi được nhìn thấy vì chúng sống dưới lòng đất. Người ta thường phát hiện ra loài sinh vật này sau các cuộc khai quật hoặc những trận mưa lớn.

browser not support iframe.

Trước đó, cô gái có tên Cathy Cox được một phen khiếp vía khi tìm thấy con nhện cái có kích thước to bất thường nằm sát trần nhà trong phòng tắm ở Perth, Australia.

Nhện thợ săn khổng lồ xuất hiện bên trong căn nhà Cathy Cox

Được biết, đó là loài nhện thợ săn không hung dữ hoặc gây nguy hiểm đối với con người. Tuy nhiên, chúng thường xâm nhập vào nhà và xe hơi, những chiếc răng nanh lớn của loài này có khả năng gây ra vết cắn đau đớn, vì vậy việc xử lý trực tiếp không được khuyến khích. Bất cứ ai muốn di chuyển chúng nên thử đưa chúng vào một cái lọ hoặc hộp nhựa.

Cathy Cox chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được lời khuyên rằng cô nên di chuyển con nhện thợ săn vì hơi nước nóng bốc lên từ vòi hoa sen có thể khiến con vật trượt chân và trượt khỏi tường và bò lổm ngổm trên sàn nhà.

Không ngại vung tiền nhuộm lông cho chó mực trông rực rỡ hơn Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng không hề rẻ nhưng điều đó không ngăn cản người phụ nữ này đưa chú chó mực đi nhuộm lông để trông rực rỡ nổi bật hơn.

Hoàng Dung (lược dịch)