Đi chơi công viên nhặt được viên kim cương quý

Một người đàn ông ở Fayetteville đã tìm thấy viên kim cương 4,49 carat, khám phá lớn thứ ba trong năm tại Công viên 'Crater of Diamonds', Mỹ.

Steven McCool, 34 tuổi, ở Fayetteville đến thăm công viên "Crater of Diamonds" của tiểu bang Arkansas và vô tình nhặt được một viên kim cương 4,49 cara. Đây là khám phá lớn thứ ba tại công viên này trong năm nay.

Người đàn ông 34 tuổi cho biết anh đã lên kế hoạch quay lại quê nhà Fayetteville nhưng sau đó thay đổi quyết định ở lại Murfreesboro thêm một thời gian vì trời mưa, điều kiện tối ưu để tìm kiếm kim cương.

Sau khi sàng lọc bụi bẩn, McCool đã phát hiện một vật thể nhỏ giống như thủy tinh chỉ 30 phút trước khi công viên đóng cửa.

Đi chơi công viên bỗng nhặt được viên kim cương quý.

McCool nói: "Thoạt nhìn, tôi nghĩ đó có thể là một mảnh thuỷ tinh màu hổ phách. Tuy nhiên sau khi tập trung quan sát tôi phát hiện đó là một viên kim cương. Thật không thể tin nổi".

McCool đã đem đi kiểm tra và được xác nhận rằng đó là một viên kim cương màu vàng hoàng yến, nặng 4,49 carat.

Được biết, có tổng cộng hơn 75.000 viên kim cương đã được khai quật trong khu vực kể từ khi phát hiện lần đầu tiên vào năm 1906 nhờ vào công sức của John Huddleston. Ông cũng là người sở hữu khu đất rộng lớn rất lâu trước khi trở thành Công viên Bang Arkansas vào năm 1972.

Bộ trưởng bộ di sản và du lịch, công viên, Stacy Hurst cho biết: "Arkansas là bang duy nhất trong cả nước có mỏ kim cương mở cửa cho công chúng tham quan. Dù mỗi năm người ta phát hiện rất nhiều viên kim cương nhưng chưa lần nào kết quả tìm kiếm khiến chúng ta thấy hi vọng. Tôi hi vọng câu chuyện của McCool sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người hơn đến với công viên".

Crater of Diamond, là nơi hiếm có trên thế giới mở cửa cho công chúng tới nhặt kim cương thoải mái. Đã có hàng ngàn người đến đây để vừa khám phá vừa thử vận may và không ít người cũng đã có cơ hội được chạm vào may mắn. Ngoài kim cương, công viên này còn có thạch anh tím, ngọc thạch... Theo các chuyên gia, những viên kim cương ở đây được hình thành từ cách đây hàng tỷ năm từng nằm ở vị trí sâu trong lớp vỏ Trái đất.

Tháng 6 năm nay ,một người phụ nữ Arkansas 56 tuổi đã đến thăm công viên Crater of Diamonds và vô tình nhặt được một viên kim cương nâu 2,23 cara.

HD (lược dịch)