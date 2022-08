Người phụ nữ bị động vật hoang dã phục kích trong sân nhà khi cô ấy đang sử dụng điện thoại.

Đoạn video gây sốc chia sẻ trực tuyến cho thấy một người phụ nữ bị con cáo tấn công khi đi trong sân nhà tại Ithaca, New York, Mỹ.

Đang đi trong sân nhà, người phụ nữ bất ngờ bị cáo tấn công

Người phụ nữ mải dùng điện thoại di động, vừa đi trong sân mà không để ý xung quanh. Con cáo đã nhanh chóng lao vào chân cô ấy khi cô dừng lại, đứng kiểm tra điện thoại.

Trong nỗ lực cố gắng loại bỏ con vật đang đeo bám mình, người phụ nữ dùng chân đá liên tiếp vào con cáo cho đến khi một người hàng xóm chạy đến cứu cô.

Người hàng xóm trông thấy cảnh tượng nên đã nhanh chóng cầm chiếc gậy lớn đánh vào người con cáo để đuổi nó đi.

Ed Russo, anh họ của người phụ nữ bị cáo tấn công đã chia sẻ video lên mạng xã hội, bình luận rằng: "Em tôi bị cáo tấn công khi đang đứng ngay trong sân nhà ở Ithaca, New York. May mắn vết thương không quá nặng nhưng tôi không hiểu tại sao cáo xuất hiện ở đây".



Người dân địa phương cho biết con cáo sau đó có quay trở lại khu vực vài lần nhưng may mắn không tấn công bất cứ người nào khác. Đội giải cứu đã đến đưa con cáo đi và chuyển đến phòng thí nghiệm của Đại học Cornell.

Video lan truyền khắp mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng. "Hãy luôn cẩn thận với bất kỳ loài động vật hoang dã nào", "Thật đáng sợ, may mắn tôi không rơi vào tình huống đó", "Tội nghiệp cho người phụ nữ, phải cẩn thận hơn khi ra đường" ...

Cáo có thân hình nhỏ bé, dễ bị nhầm tưởng là chó nhà. Năm ngoái, Maribel Sotelo, một phụ nữ đến từ thành phố Comas, Peru trải qua sự cố không thể nào quên liên quan đến cáo. Gia đình cô có nuôi một con vật nhỏ làm thú cưng và cô cho rằng đó là một con chó Husky rất đáng yêu.

Tuy nhiên, mãi đến khi phát hiện chó cưng của gia đình nuôi suốt 3 tháng thường xuyên rượt đuổi bắt gà ăn thịt thì gia đình chủ mới biết đó thực ra là một con cáo.

Maribel Sotelo phải gọi tới Cơ quan Rừng và Động vật hoang dã quốc gia để đưa con cáo trở lại tự nhiên. Con vật nhỏ giống chú chó Husky thực sự là một con cáo Andean, hành động săn bắt gà, gia cầm, lợn là bản năng tự nhiên của nó.

Hoàng Dung (lược dịch)