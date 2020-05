Con gà may mắn nhất thế giới đẻ ra trứng 3 lòng đỏ

Con gà mái Darlene bất ngờ đẻ ra quả trứng có 3 lòng đỏ, một sự may mắn hiếm có với tỷ lệ 1/25 triệu trên thế giới.

Monalita Cairns, người chuyển đến Tây Ban Nha từ Wakefield, Yorkshire, cùng với chồng Alex 4 năm về trước. Họ đã mua 7 con gà để thả nuôi trong vườn nhà.

Niềm vui đến khi con gà mái của họ, có tên Darlene đã đẻ 7 quả trứng, trong đó có một quả đặc biệt với 3 lòng đỏ và sáu quả có 2 lòng đỏ bên trong.

Con gà Darlene đẻ ra trứng có ba lòng đỏ hiếm có trên thế giới

Người phụ nữ 48 tuổi cho biết: "Darlene chắc chắn là con gà mái may mắn nhất thế giới và tôi cũng vậy. Tôi vô cùng sốc khi đập trứng vỡ chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình. Tôi không biết rằng gà mái có thể đẻ ra trứng có ba lòng đỏ. Con gà bắt đầu đẻ khoảng 1 tuần trước, tất cả trứng thu được đều đặc biệt khác thường. Tôi hi vọng nó mang lại may mắn cho gia đình".

Theo tờ unilad, một quả trứng gà có hai lòng đỏ đã hiếm gặp, việc trứng gà có tới 3 lòng đỏ được cho là vô cùng đặc biệt với tỷ lệ trên thế giới là 1/25 triệu. Điều này có nghĩa là trong 25 triệu quả trứng mới có một quả như vậy.

Thông thường, noãn từ buồng trứnng rụng xuống, đi qua ống dẫn trứng và quá trình cấu tạo trứng diễn ra tại đây cùng với sự bổ sung lòng trắng và một số chất cần thiết khác. Đến cuối ống dẫn trứng mới hình thành vỏ cứng và sinh ra ngoài, kết thúc chu trình.

Những quả trứng hai hay ba lòng đỏ xảy ra khi quả trứng thứ nhất chưa kịp thành thành vỏ cứng thì vì một lý do nào đó mà lòng đỏ thứ hai và ba rơi xuống hoặc ban đầu cùng lúc hai, ba noãn thả xuống ống dẫn trứng.

Tuy nhiên, những quả trứng hai hay ba lòng đỏ khó có thể ấp nở thành con.

Monalita chia sẻ: "Tôi mua tất cả những con gà trước thời gian cách ly xã hội với hi vọng chúng mang lại thức ăn cho gia đình. Trước đây, gia đình chưa từng nuôi gà, do vậy, với tôi mọi thứ hoàn toàn mới mẻ".

Ngoài gà, Monalita còn nuôi thêm 5 con chó, 4 con mèo, 2 con dê, 2 con ngựa trong khu đất của gia đình.

Hoàng Dung (lược dịch)