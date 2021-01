UFO bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Mỹ

Cư dân ở Hawaii cho biết họ phát hiện một vật thể lạ màu xanh lam trên bầu trời đảo Oahu và một số người tin rằng nó có thể là vật thể không xác định UFO.

Các quan chức của Cục Hàng không Liên bang cho biết không có báo cáo về bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ đã nhìn thấy một vật thể màu xanh lam rơi từ trên trời xuống đại dương.

Một trong những nhân chứng đầu tiên nhìn thấy là một phụ nữ có tên Moriah, 38 tuổi. Cô mô tả: UFO kỳ lạ khá dài và nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Moriah có đi theo hướng bay của vật thể và cuộc hành trình của cô kết thúc sau khoảng 4,8 km từ vị trí phát hiện ban đầu.

Sự việc kỳ lạ đã dẫn đến những suy đoán về người ngoài hành tinh và máy bay rơi.

Cảnh sát địa phương cho biết họ không có thêm thông tin nào về sự kiện này. Mặc dù không biết điều gì đã gây ra những ánh sáng bí ẩn trên bầu trời Hawaii, nhưng không có gì lạ khi mọi người nhầm các vật thể do con người tạo ra hoặc vật thể tự nhiên bao gồm sét, thử nghiệm tên lửa, bóng bay và thậm chí cả sao Kim ... với UFO.

Theo Trung tâm báo cáo UFO quốc gia NUFORC, số lần nhìn thấy UFO ở New York tăng 31% so với năm 2019, với 46 trường hợp được phát hiện trong năm nay so với 35 vụ việc năm ngoái. Trong khi đó theo báo cáo năm 2018, người ta chỉ phát hiện ra 12 sự cố trên khắp thế giới.

Ở Brooklyn năm nay, có khoảng 12 cuộc chạm trán không rõ nguyên nhân, ở Manhattan và Queens theo sát phía sau với số liệu lần lượt là 11 và 10. 8 sự cố đã được ghi nhận ở Đảo Staten và 5 vụ xuất hiện ở Bronx.

Một trong những vụ việc xảy ra vào tháng 6/2020, cư dân ở Bronx cho biết đã nhìn thấy 30 vật thể bay theo đường thẳng hoàn hảo. Cư dân này cho biết vào lúc phát hiện, bản thân không hề uống rượu hay bất cứ loại thuốc nào, cũng không phải là người theo thuyết âm mưu về UFO.

Hoàng Dung (lược dịch)