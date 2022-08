Những trò mê tín 'cười ra nước mắt' khi du lịch vòng quanh thế giới

Trên thế giới có rất nhiều tin đồn mê tín dị đoan nhưng lại có sự hấp dẫn kỳ lạ, làm cho nhiều người tin vào nó. Hãy cùng khám phá một số điều mê tín về việc đi du lịch vòng quanh thế giới.

1. Không nhìn lại

Người ta tin rằng khi ai đó chuẩn bị bắt đầu hành trình của mình, điều khôn ngoan là không nên nhìn lại vì điều đó có thể mang lại xui xẻo. Mọi người cũng tránh trở về nhà giữa chừng ngay cả khi họ quên mang theo thứ gì đó.

2. Dấu hiệu sắp đi du lịch - “ngứa chân”

Thay vì mang lại may mắn cho cuộc hành trình của bạn hoặc đảm bảo bạn về nhà an toàn, một số người mê tín còn dự báo được cả những chuyến du lịch trong tương lai sắp đến.

Ngứa chân là một dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có một chuyến đi - điều mê tín này nổi tiếng đến mức cụm từ “ngứa chân” khiến tâm trí bạn cảm thấy muốn đi lang thang trong những ngày này.

Một số dấu hiệu có từ lâu hơn nói rằng việc tìm thấy một vết rách trên váy hoặc phát hiện một con nhện đang chạy trên mạng của nó... cho thấy rằng bạn sẽ đi du lịch trong tương lai.

Một sự mê tín khác cho rằng lắng nghe tiếng kêu của chim bồ câu sẽ cung cấp manh mối bạn sẽ đi đâu. Theo truyền thuyết, hướng gọi của con chim bồ câu đầu mùa xuân cho bạn biết bạn sẽ đi về hướng nào.

3. Những điều mê tín máy bay

Điều đáng sợ nhất khi đi du lịch đối với hầu hết mọi người là đi máy bay. Do đó, một số người chắc chắn rằng họ bước lên mọi máy bay bằng cùng một chân, luôn ngồi trên cùng một ghế hoặc lối đi và một số thậm chí còn hôn đất sau khi đến đích cuối cùng để cảm ơn các linh hồn đã đưa họ đến đó an toàn.

4. Ánh sáng

Khi bạn đã ở trong phòng của mình, hãy đảm bảo đón nhiều ánh sáng và không khí nhất có thể bằng cách mở rèm, bật đèn và mở cửa sổ. Điều này được cho là để cho phép năng lượng tươi mới tràn vào không gian.

5. Chọn ngày

Một số du khách cho rằng thật xui xẻo khi đi du lịch vào ngày thứ Sáu. Tại sao? Nó được cho là số xấu kể từ khi Chúa Giê-su bị đóng đinh vào ngày thứ Sáu.

Ngoài ra, những người khác sẽ không đi du lịch vào ngày 13 của bất kỳ tháng nào và những người khác vẫn từ chối bay vào Halloween vì sợ linh hồn ma quỷ. Đối với nhiều người, đi du lịch vào Chủ nhật được cho là ngày may mắn nhất để bắt đầu một kỳ nghỉ.

6. Gõ gỗ

Người dân Mỹ thường dùng cụm từ “gõ gỗ” để xua đuổi vận rủi, mặc dù điều mê tín này được cho là bắt nguồn từ châu Âu.

Trong thời kỳ Trung cổ, nhiều nhà thờ tuyên bố có các mảnh thánh giá của Chúa Giê-su. Theo Yahoo, các quan chức nhà thờ sẽ nói rằng gõ vào gỗ sẽ mang lại may mắn.

Dù đã nhiều lần thuê phòng khách sạn nhưng ít ai biết được luật ngầm "gõ cửa 3 lần rồi mới vào" của nhân viên.

7. Trò chơi số

Con số 13 từ lâu đã được liên kết với những điều xui xẻo ở Mỹ. Trên thực tế, nhiều khách sạn sẽ bỏ qua tầng 13 và nhiều hãng hàng không từ chối sử dụng số 13 trên cổng, lối đi và ghế ngồi. Tương tự, ở Ý, số 17 được coi là không may mắn và ở Trung Quốc, số 4 được coi là số xấu.

8. Để ví của bạn trên mặt đất

Đặt ví của bạn xuống đất ở Brazil được cho là sẽ mang lại vận rủi về tài chính. Sự mê tín này cũng phổ biến ở các nước Nam Mỹ khác, cũng như Philippines.

Tương tự, người dân Trung Quốc thường sử dụng cụm từ có nghĩa là "ví trên sàn là tiền ra khỏi cửa", để cảnh báo không nên coi trọng sự giàu có. Nó có thể xuất phát từ ý tưởng rằng việc đặt tiền trên mặt đất - điểm thấp nhất - có thể trông bất cẩn hoặc thiếu tôn trọng.

9. Bùa may mắn

Một số người cần một chiếc chân của chú thỏ may mắn để đi du lịch, nhưng một món đồ mang theo khiến chúng ta chú ý là tỏi. Ở Bosnia và Herzegovina, việc gói một ít tỏi bên trong hành lý của bạn được coi là may mắn.

10. Ngồi vào hành lý của bạn

Nếu bạn nhìn thấy mọi người ngồi trên vali của họ ở sân bay, điều đó không có nghĩa là họ luôn mệt mỏi. Ở Nga, một số người tin rằng ngồi trên hành lý của bạn trước chuyến đi sẽ mang lại may mắn.

11. Những mê tín xung quanh biển

Có một số niềm tin về du lịch biển. Đầu tiên, những con thuyền không tên được coi là không may mắn. Bạn chỉ được đi trên những chiếc thuyền có tên. Tuy nhiên, tên của con thuyền không được kết thúc bằng chữ 'A'.

Cuối cùng, tên ban đầu của con thuyền phải không bao giờ được thay đổi nếu không hành trình có thể hỗn loạn. Nếu tất cả các tiêu chí này được đáp ứng, thì cuộc hành trình sẽ là một chuyến đi dễ chịu.

12. Giữ tiền xung quanh

Luôn luôn tốt khi có thêm tiền, phải không? Đối với hầu hết mọi người, tiền mặt dự phòng trong túi xách và vali của họ luôn có sẵn khi họ cần, nhưng đối với người Philippines, bạn không nên tiêu nó. Nếu bạn cố gắng để nó không bị ảnh hưởng, bạn sẽ có nhiều tiền hơn trong cả năm!

13. Sự cần thiết của sự im lặng

Nó có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng một số người tin rằng tiếng ồn có thể mang lại những điều xui xẻo cho một cuộc hành trình. Ví dụ, một số người ở Ukraine đã được biết là ngồi cùng nhau giữa những người bạn đồng hành của họ trong im lặng hoàn toàn trước khi họ đi du lịch.

14. Đổ một ít nước

Điều này có thể khiến mẹ bạn khó chịu một chút - nhưng hãy nói với mẹ điều đó vì lợi ích của chính mẹ. Ở Serbia, đổ nước sau lưng một người sắp đi du lịch sẽ thu hút sự may mắn. Rõ ràng, hành động thể hiện sự di chuyển không cần nỗ lực chuyển thành vận may.

15. Khiếu nại về hành lý

Háo hức lên đường? Lấy vali, túi hoặc hành lý trống gần nhất và chạy quanh khu nhà với nó vào ngày đầu năm mới. Nếu sự mê tín vẫn còn, bạn sẽ sớm thấy mình trên một cuộc hành trình.

Trước khi lên đường, hãy ăn mừng một phong tục cũ của Nga để mang lại một chút may mắn cho chuyến đi của bạn: Đóng gói hành lý và ngồi vào vali của bạn. Hãy để bạn bè và gia đình quây quần trong một khoảnh khắc tĩnh lặng để suy tư và tạm biệt. Cuối cùng, bất kể bạn làm gì, đừng bao giờ để quần áo ướt vào vali, vì đó được coi là điều xui xẻo. Treo bộ đồ bơi đó lên cho khô, hoặc mang nó riêng để đề phòng.

16. Điểm đến may mắn

Tất nhiên, toàn bộ mục đích của chuyến du lịch là để tận hưởng điểm đến của bạn, và một số điểm đi kèm với những mê tín lâu đời của riêng họ.

Khi bạn ở Rome, ném một đồng xu vào Đài phun nước Trevi đảm bảo một ngày nào đó bạn sẽ trở lại thành phố.

Du khách đến Ireland có thể giành được món quà của cái rọ bằng cách đặt một nụ hôn lên Đá Blarney ở Lâu đài Blarney của Hạt Cork.

Ngay cả những điểm đến ở Mỹ cũng có truyền thuyết của họ: Nếu bạn thấy mình ở Springfield, Illinois, hãy đến nơi sinh của cựu Tổng thống Lincoln. Chà mũi vào bức tượng bán thân bằng đồng phía trên lăng mộ của ông ấy và bạn đảm bảo sẽ có một ngày may mắn.

17. Con số cam chịu

Ngoài số 13 không may mắn, một số con số không may mắn chỉ vì mối quan hệ của họ với thảm họa du lịch. Nhiều hãng hàng không từ chối kết hợp số 666 hoặc 911 vào số hiệu chuyến bay do ý nghĩa tiêu cực liên quan đến những con số này.

Ngoài ra, nhiều hãng hàng không rút lại số lượng các chuyến bay bị rơi để giảm bớt nỗi sợ hãi của những hành khách mê tín - và cũng là một biểu hiện của sự tôn trọng đối với những người đã mất. Sau khi chuyến bay 261 gặp sự cố vào năm 2000, Alaska Airlines đã rút lại số hiệu chuyến bay đặc biệt này.

US Airways cho 'nghỉ hưu' 1549, con số được sử dụng để xác định cơ trưởng Chesley Sullenberger hạ cánh kỳ diệu trên Hudson, trong khi hầu hết các hãng hàng không tránh 191 sau khi cả Delta và American đều mất các chuyến bay với số này.

Cuối cùng, tất cả các số chuyến bay bị mất vào ngày 11 tháng 9 đã được hầu hết các hãng hàng không lớn cho "nghỉ việc".

18. Giường của bạn hướng về đâu?

Hầu hết các khách sạn ở Trung Quốc đều được hướng dẫn bởi các nguyên tắc phong thủy. Trong khi ở Nhật Bản, giường được hướng về phía Nam, Đông hoặc Tây. Nếu không, những người ngủ quay mặt về hướng Bắc có thể thu hút thần chết.

19. Giấu ngón tay cái của bạn!

Từ “ngón tay cái” được dịch theo nghĩa đen là ngón tay mẹ trong tiếng Nhật. Vì vậy, bất cứ khi nào có xe tang đi qua, mọi người đều được khuyên nên giấu ngón tay cái để thể hiện sự bảo vệ.

20. Đừng chạm vào Kinh thánh!

Hầu hết các phòng khách sạn đều có Kinh thánh hoặc kinh Koran cạnh giường - đừng chạm vào nó! Người Trung Quốc tin rằng sách thánh được đặt ở đó là có lý do. Tốt nhất là đừng làm phiền bất cứ điều gì mà nó được quyết định để bảo vệ bạn trong suốt thời gian bạn ở lại.

21. Chiếc giường trống

Nếu bạn đang đi du lịch một mình và tình cờ đặt một phòng có hai giường - hãy nhớ để đồ đạc của bạn lên trên đó. Người Trung Quốc tin rằng những chiếc giường trống sẽ mời gọi những vị khách không mong muốn.

Vì vậy, nếu bạn không muốn một linh hồn ngủ bên cạnh mình vào ban đêm, hãy đảm bảo rằng chiếc vali của bạn sẽ chiếm giữ nó trước. Để có thêm biện pháp, hãy nhớ vỗ nhẹ vào gối để báo hiệu rằng giường đang được sử dụng.

Hạ Thảo