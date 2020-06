Bí ẩn dòng suối ác quỷ 100% người rơi vào là chết ở Anh

Dòng suối Bolton Strid ở Yorkshire, Anh

Theo tờ OD, Bolton Strid là một nhánh thuộc sông Wharfe đẹp như tranh vẽ ở miền Bắc nước Anh.

Không có số liệu chính xác thống kê con số tử vong chính thức ở Bolton Strid nhưng những cái chết tại đó nổi tiếng khắp Yorkshire và cả nước Anh.

Có nhiều tài liệu tham khảo văn học đánh giá về sự nguy hiểm muốn 'ăn tươi nuốt sống' con người trong nhiều thế kỷ.

Năm 1998, một cặp vợ chồng đi tuần trăng mật trong khu vực đã bị chết đuối ở Bolton Strid gây xôn xao dư luận cả nước Anh.

Trong tác phẩm của nhà văn Anh nổi tiếng như Gertrude Atherton, sự chết chóc của dòng suối có thể bắt nguồn từ những năm 1800.

Một phần nguyên nhân khiến Bolton Strid trở nên nguy hiểm là vẻ bên ngoài tĩnh lặng và dường như vô hại đối với người lạ lần đầu trông thấy.

Tuy nhiên những hòn đá xung quanh suối vô cùng trơn trượt và con nước thì chảy mạnh, siết. Giờ đây, người ta phải đặt biển cảnh báo bên ngoài để mọi người cẩn thận khi lại gần.

Nhìn con suối có vẻ bên ngoài hiền hòa nằm giữa rừng nhưng được mệnh danh là dòng suối tử thần

Sông Wharfe dài khoảng hơn 105 km từ hợp lưu của Green Field Beck và Oughtershaw Beck, lòng sông rộng gần 1 mét. Nhưng, khi đến khúc Bolton Strid, dòng sông co hẹp ép chặt, nước chảy mạnh hơn. Đoạn này của sông cũng trở nên sâu hơn, hỗn loạn nhiều hơn so với phần còn lại của dòng sông. Do đó, gần như bất cứ ai hay vật gì rơi xuống đều bị hút sâu xuống đáy.

Bolton Strid đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng thế giới bắt đầu vào năm 2016, khi dòng suối được người làm YouTube Tom Scott giới thiệu trong những video với tựa đề 'vùng nước nguy hiểm nhất thế giới'.

Trong đó, Scott thừa nhận rằng có rất nhiều vùng nước hỗn loạn và chết chóc khác trên khắp thế giới, nhưng chính bề ngoài hiền hòa, đánh lừa của Strid khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm.

Tom Scott cho biết dòng suối ở giữa rừng, 'nhẹ nhàng như thiên thần', bạn có thể nhảy từ bờ này qua bờ kia nhưng nếu trượt chân, chắc chắn bạn sẽ mất mạng.

Thảm kịch gần đây nhất gắn liền với Bolton Strid vào năm 2010. Một cậu bé thiệt mạng sau khi trượt khỏi bờ đá và rơi xuống nước.

Mặc dù nổi tiếng khốc liệt cướp sinh mạng nhiều người nhưng đây là khu vực ưa thích của những người yêu thích thể thao đặc biệt đi bộ đường dài và những người đam mê mạo hiểm phiêu lưu.

HD (lược dịch)