Bất ngờ nổi tiếng nhờ những cục tẩy cũ kỹ

Cậu bé xuất hiện trên truyền hình với khối tròn tạo ra từ những cục tẩy cũ

Nếu là người thường xuyên sử dụng bút chì bạn sẽ thấy những cục tẩy đó bị bẩn, gây khó chịu như thế nào sau một thời gian dài sử dụng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tận dụng những thứ nhỏ bé tưởng như vô nghĩa như vậy.

Cách đây 5 năm, cậu bé Guang Ying, người Trung Quốc, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình vời kỷ lục gom cục tẩy cũ thành một quả bóng tròn.

Guang Ying khi đó học lớp 6, cậu đã cố gắng tích góp tẩy cũ trong vòng 5 năm để tạo thành khối tròn có kích thước bằng một quả bóng chày.

Vào thời gian đó, cậu bé được nhiều người biết đến vì thói quen khá thú vị nhưng những gì Guang Ying làm được cho đến hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Khối tròn ban đầu chỉ có kích thước bằng quả bóng chày

Guang Ying năm nay 18 tuổi, cậu chưa từng từ bỏ thói quen thu thập những miếng tẩy cũ trong hiều năm qua. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình, kích thước của khối cầu mà Guang Ying dày công thu thập ngày càng lớn. Lần xuất hiện gần đây nhất cho thấy khối cầu của Guang Ying đã nặng hơn 1 kg.

Guang Ying cho biết cậu dùng dầu ăn để kết dính những phần tẩy nhỏ và phủ bên ngoài để bảo quản rồi giữ trong giấy bạc. Việc làm này giữ cho khối cầu luôn bóng đẹp mà không bị ẩm ướt. Guang Ying đã lặp đi lặp lại quá trình này hàng nghìn lần trong suốt hơn 11 năm qua.

Khối tròn hiện tại nặng khoảng 1 kg

Với Guang Ying, cục tẩy gôm khổng lồ như một chiếc bùa may mắn. Cậu sẽ không ngừng bổ sung, làm khối cầu ngày một to hơn trong tương lai, thậm chí cậu hi vọng rằng một ngày nào đó con cái sẽ thay cậu tiếp tục công việc.

Trên các trang mạng xã hội đã có hướng dẫn chi tiết cách tái chế những mảnh vụn từ cục tẩy cũ. Đáng chú ý, Guang Ying không phải là người duy nhất trên thế giới có thói quen tích trữ cục tẩy cũ để tạo thành khối cầu khổng lồ. Michael Carmichael, đến từ Alexandria, Indiana, Mỹ đã tạo ra quả cầu sơn lớn nhất thế giới bằng cách phủ hàng chục nghìn lớp sơn màu lên một quả bóng chày cơ bản trong hơn 30 năm. Ước tính đến nay, quả bóng đã trải qua hơn 20.000 lớp sơn màu và nặng hơn nửa tấn.

Hoàng Dung (lược dịch)