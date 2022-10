Chứng khoán Tân Việt nói gì về thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư?

Trong thông báo gửi các nhà đầu tư vào tối 9/10, TVSI cho hay, trước những thông tin không tích cực về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với vai trò là đại lý đăng ký lưu ký, đại lý thanh toán, đại diện người sở hữu trái phiếu, TVSI đang làm việc với các tổ chức phát hành, lên phương án đảm bảo thanh toán coupon (phiếu lãi) và gốc cho các nhà đầu tư trước ngày đáo hạn hoặc tại ngày đến hạn của lô trái phiếu.

Các tổ chức phát hành đều đảm bảo thanh toán coupon và gốc, đồng thời lên phương án để đáp ứng nhu cầu bán trước ngày đáo hạn.

Do đó, kể từ ngày 10/10/2022, đối với kênh bán trái phiếu trực tiếp, TVSI tạm thời dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho TVSI.

TVSI khẳng định sẽ cùng với các tổ chức phát hành tiến hành các cuộc họp (online và trực tiếp) với các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo từng lô để thông báo cụ thể về từng phương án.

Công ty này khẳng định luôn nỗ lực để có các giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

Cũng trong ngày 9/10, TVSI ra thông báo khẳng định vẫn đảm bảo sự liên tục, ổn định, bình thường của các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới giao dịch chứng khoán cơ sở tại các quầy giao dịch của TVSI, bao gồm: mở tài khoản, lưu ký chứng khoán, giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quản lý cổ đông, đấu giá, nộp/rút tiền trên tài khoản chứng khoán, giao dịch ký quỹ,…

Hệ thống giao dịch qua website và app của TVSI và các nghiệp vụ vẫn được thực hiện trên các tiện ích, nền tảng này.

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2022, TVSI tạm dừng dịch vụ tạm ứng trước tiền bán chứng khoán cho tới khi có thông báo tiếp theo.

TVSI là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, ngày 8/10, C03 Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm do liên quan đến các hoạt động phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.

Chứng khoán Tân Việt vừa trải qua cú sốc lớn sau khi ông Nguyễn Tiến Thành, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, đột ngột qua đời. Thay thế cho ông Nguyễn Tiến Thành ở vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Việt Cường, thành viên HĐQT TVSI.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2022, TVSI đạt 857 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 112 tỷ đồng, giảm 14,21% so với cùng kỳ.

Lý giải cho sự sụt giảm về lợi nhuận, TVSI cho rằng chi phí hoạt động quý 2 đã tăng 11,74%, tương đương hơn 71 tỷ đồng, lên mức 677,70 tỷ đồng. Trong khi đó mức tăng của tổng doanh thu chỉ là 8,13% (64,48 tỷ đồng).

Công ty Chứng khoán Tân Việt được thành lập năm 2006 với số vốn ban đầu 55 tỷ đồng. Đến nay công ty đã đạt mức vốn điều lệ 2.639 tỷ đồng. Các đối tác chiến lược của công ty gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (công ty con của SCB), và Công ty Quản lý quỹ Tân Việt (TVFM).

Tuân Nguyễn