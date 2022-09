Xổ số Thủ đô: Chủ tịch thu nhập nửa tỷ đồng/năm, nhân viên chỉ gần 80 triệu

Danh sách người quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Thủ đô gồm: Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ tịch HĐTV; ông Hoàng Mạnh Tuấn, Tổng Giám đốc công ty; 3 Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Nguyễn Ngọc Hải, ông Ngô Anh Minh; bà Trịnh Thị Hồng Loan, Kế toán trưởng Công ty; và ông Nguyễn Bá Tiến, Kiểm soát viên.

Tổng thu nhập (gồm lương, thưởng, và thu nhập khác) của các thành viên trong ban điều hành trong năm 2021 là 2,70 tỷ đồng, giảm 934 triệu đồng so với năm 2020.

Trong đó, mức lương, thưởng dành cho Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Thuỷ trong năm 2021 là 507 triệu đồng, cao nhất trong số những người quản lý doanh nghiệp.

Đứng thứ hai là Tổng Giám đốc Hoàng Mạnh Tuấn, 453 triệu đồng, giảm 92 triệu đồng so với năm trước. Ông Nguyễn Bá Tiến dù chỉ với vai trò Kiểm soát viên nhưng có tổng thu nhập chỉ sau Chủ tịch và Tổng Giám đốc, đạt hơn 424 triệu đồng. Kế toán trưởng Trịnh Thị Hồng Loan có tổng thu nhập xếp sau 3 người kể trên. Tổng tiền lương và thưởng bà Loan nhận được trong năm 2021 là hơn 388 triệu đồng.

3 Phó Tổng Giám đốc nhận về mức thu nhập thấp hơn, đó là ông Nguyễn Ngọc Hải 386 triệu đồng, bà Trịnh Thị Hồng Loan hơn 272 triệu đồng, và ông Ngô Anh Minh 270 triệu đồng.

Tính đến 31/12/2021, tổng số người lao động tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô là 473 người. Tổng quỹ lương của người lao động là 38,138 tỷ đồng. Mức lương trung bình của người lao động chỉ 79,62 triệu đồng. Nếu tính cả tiền thưởng và thu nhập khác, tổng thu nhập bình quân nhân viên là 81,92 triệu đồng/người/năm.

Trong khi đó, chỉ riêng việc in lịch block cho năm mới 2022, Xổ số kiến thiết Thủ đô đã chi ra 1,056 tỷ đồng. Khoản chi này được thực hiện trong năm 2021. Cũng trong thời gian này, công ty thực hiện đầu tư 10,138 tỷ đồng cho dự án Giải pháp phần mềm và cung cấp lắp đặt hệ thống máy bán vé xổ số điện toán.

Tính đến cuối năm, công ty có 50 tỷ đồng đang gửi tại các ngân hàng, lãi từ tiền gửi thu được 3,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Xổ số kiến thiết Thủ đô đạt 475,810 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với năm trước đó và chỉ đạt 87% kế hoạch năm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,938 tỷ đồng, giảm 82% so với năm trước đó và chỉ hoàn thành 17% kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022, Xổ số kiến thiết Thủ đô đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 09 tỷ đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ Đô là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Ngoài trụ sở chính tại 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện công ty có 14 đơn vị trực thuộc gồm các Chi nhánh xổ số kiến thiết tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Hiền Anh