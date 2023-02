Chi 5 tỷ mua cá song dịp Rằm tháng Giêng, Tuyển than Cửa Ông nói gì?

Liên quan đến khoản chi gần 5 tỷ để mua cá song biển nhân ngày Rằm tháng Giêng 2023 của Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV (thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) VietNamNet đã đưa tin, đại diện công ty đã có phản hồi.

Trả lời phóng viên cuối ngày 5/2, đại diện công ty cho biết, việc mua cá song là nhằm tri ân người lao động, bởi đơn vị sản xuất kinh doanh có lãi trong năm tài chính 2022.

"Đây không phải lần đầu chúng tôi làm việc này. Trước đó, dịp Tết công ty cũng mua cá song chia cho công nhân. Mỗi người 3-4kg gì đó. Chúng tôi phát ở công ty để mọi người mang về nhà. Vì là vùng biển nên mọi người đều hiểu giá trị của cá song và điều này nhận được đồng thuận của người lao động", ông Phạm Anh Phong, Chánh Văn phòng Công ty cho biết.

Trước đó, ngày 27/1, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV có thông báo việc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ vận tải Anh Khôi (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) là đơn vị trúng gói thầu cung cấp cá song biển ngày Rằm tháng Giêng 2023. Giá trúng thầu là 4,99 tỷ đồng (đã bao gồm VAT và toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó, có thuế, phí và lệ phí). Đây là loại hợp đồng có đơn giá cố định và thời gian có hiệu lực đến hết ngày 5/2/2023 (ngày Rằm tháng Giêng).

Văn bản thông báo của gói thầu cá song trị giá gần 5 tỷ đồng. (Nguồn: Vinacomin)

Cũng liên quan đến cung cấp cá song biển tươi sống, ngày 22/12/2022, Công ty Anh Khôi cũng là đơn vị trúng thầu cung cấp cá song biển tươi sống cho Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV. Giá trị trúng thầu là 5,014 tỷ đồng. Ở lần chào thầu này, không có đơn vị nào khác ngoài Công ty Anh Khôi tham gia.

Trước đó nữa, nngày 10/1/2022, doanh nghiệp này đã vượt qua hai công ty khác để được là đơn vị trúng thầu cung cấp cá song, với giá trị 4,456 tỷ đồng cho Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.

Theo báo cáo, năm 2022, Công ty Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu chính của công ty đều đạt từ 94-105,6% so với kế hoạch và bằng 103-112% so với năm 2021; lương bình quân đạt 10,95 triệu đồng/người/tháng, đạt 117,7% kế hoạch; tổng lợi nhuận cũng đạt 154,93% kế hoạch (con số cụ thể không được công bố).

Trần Chung