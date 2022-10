Chàng trai 24 tuổi làm freelancer kiếm 100 triệu/tháng, tạo công việc cho 140 bạn trẻ

Từng theo học trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng khi ra trường, chàng trai Lê Nghĩa (SN 1998, Thanh Hóa) lại không chọn công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo mà rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Chàng trai lựa chọn làm freelancer (công việc tự do) xây dựng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Nghĩa, đây là công việc phù hợp với khả năng và tính cách của mình.

"Mình là một người rất thích tạo niềm vui, tiếng cười cho người khác nên vô tình bén duyên với lĩnh vực này. Với thời buổi mạng xã hội ngày càng có vị trí quan trọng trong cuộc sống của mọi người, mình tin chắc đây là lĩnh vực có tương lai, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ", Nghĩa cho hay.

"Tay ngang" trong nghề xây dựng nội dung mạng xã hội nên việc đầu tiên Nghĩa làm đó là... làm thuê. Anh chàng từng là nhân viên cho một công ty truyền thông/tin tức có trang fanpage thu hút gần 3 triệu người theo dõi.

Trần Nghĩa - chàng trai trẻ quản lý hệ thống kênh trên mạng xã hội với hơn 30 triệu người theo dõi.

Tại đây, Nghĩa vừa kiếm được thu nhập để theo đuổi đam mê vừa tích lũy, học hỏi được nhiều kinh nghiệm để xây dựng ước mơ của mình. Thành tựu tự hào nhất của Nghĩa khi làm việc ở đây đó là góp phần xây dựng fanpage (trang) Top Comment. Hai tháng đầu là khoảng thời gian chàng trai gốc Thanh Hoá "mất ăn mất ngủ" để tìm hướng đi cho trang. Qua 6 tháng, fanpage này đã có thành tích đáng mừng, đó là đạt 1 triệu người theo dõi. Hiện tại trang này đang thu hút gần 5 triệu người theo dõi.

Về sau, Nghĩa không muốn làm thuê nữa nên xin nghỉ việc để tự mình tạo dựng kênh riêng. Thời điểm đó mức lương mà Nghĩa nhận được mỗi tháng là gần 20 triệu đồng.

Chàng trai chia sẻ: "Mình có suy nghĩ rất đơn giản, đó là năng lực của bản thân còn đi xa nữa, tại sao mình không nỗ lực hơn? Vậy là mình quyết định nghỉ việc để phát triển giấc mơ.

Khi mới thành lập kênh fanpage riêng, mình lao vào tìm nội dung phù hợp với trang. Mình cũng đã rất lo sợ không làm được việc bởi kinh tế mình chưa vững. Khi làm một mình cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Vì thế mình có đi làm rất nhiều công việc part time (bán thời gian) như viết nội dung, làm marketing, xây dựng kênh Tiktok, đặt hàng KOL... để trang trải cuộc sống và "nuôi" kênh. Thật may, sau 3 tháng nỗ lực, trang của mình tạo dựng đã thu về hơn 500 nghìn lượt theo dõi. Mình thật sự rất hạnh phúc về thành tích này".

Nhờ thành công bước đầu này, Nghĩa tự tin tạo dựng các fanpage và group (nhóm) "ăn theo" kênh chính. Các trang và nhóm này đều thu hút lượng người theo dõi "khủng". Lúc này chàng trai bắt đầu kiếm được tiền từ hệ thống do mình xây dựng.

Một số kênh của Nghĩa được giới trẻ yêu thích.

Cứ tưởng như vậy là ổn nhưng ít lâu sau Nghĩa nhận "cú tát đầu đời" khi một loạt trang bị Facebook "đánh gậy", xóa bỏ.

"Khi mình tưởng mình thành công rồi thì nhận liên tục những gậy của Facebook (vi phạm chính sách). Gần 8 tháng trời cố gắng, nuôi kênh từ con số 0 lên đến vậy mà chưa kịp hái quả ngọt đã nhận trái đắng. Mình đã suy sụp một thời gian vì thật sự mình rất cố gắng cho nó. Mình đã phải đi làm đủ việc chỉ để trang trải cuộc sống hằng ngày và có thời gian xây dựng trang. Ấy vậy mà mọi thứ vỡ tan tành hết!", Nghĩa nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng đó.

Thế nhưng, một lần nữa, Nghĩa quyết định làm lại tất cả. Anh chàng cho rằng, mình đã từng thành công nghĩa là mình vẫn có thể thành công, nếu bây giờ từ bỏ thì mới chính là kẻ thất bại.

Sau hơn 1 năm làm lại, Nghĩa xây được hệ thống kênh giải trí với hơn 30 triệu người theo dõi từ fanpage, group đến Tiktok, Youtube. Anh chàng cũng có những thành quả “to to” như là xây dựng fanpage đạt 1 triệu người theo dõi sau 4 tháng, xây dựng group đạt 55 nghìn người tham gia chỉ sau 1 ngày, tạo kênh Youtube đạt 300,000 người đăng ký chỉ sau 2 tuần. Đặc biệt, Nghĩa tạo công việc cho hơn 140 bạn trẻ làm cộng tác viên để chăm sóc các kênh trên mạng xã hội.

Nghĩa có những group về học tiếng Anh thu hút nhiều người tham gia.

“Nhiều người nghĩ là làm công việc tự do thì vừa kiếm được nhiều tiền vừa có nhiều thời gian cho mình, nhưng thực ra không hẳn vậy. Đúng là các bạn có thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, ngoài ra các bạn cũng có thể nhận nhiều công việc một lúc, nhưng quan trọng là các bạn phải có kỹ năng sắp xếp thời gian hợp lý, luôn hoàn thành đúng thời hạn công việc mà khách hàng yêu cầu. Làm freelancer rất tự do nhưng nó là tự do trong khuôn khổ.

Hiện nay công việc freelancer đang hot nên việc nhiều đối thủ cạnh tranh cũng là điều đương nhiên. Vì thế, mình nghĩ để làm tốt được công việc này, các bạn cần dành nhiều thời gian cho kiến thức chuyên môn và tự trải nghiệm. Ví dụ như để xây được một fanpage, bạn vừa phải biết viết nội dung vừa phải biết làm thiết kế, còn phải học thêm kĩ năng nghiên cứu xu hướng giải trí của thị trường thì các bạn mới bắt đầu xây dựng được. Khi mình càng “đa di năng” thì khả năng cạnh tranh của mình sẽ cao hơn và có giá hơn. Vậy nên mình nghĩ xây dựng cho mình đủ kĩ năng là điểm khó nhất của một người làm freelancer.

Chưa hết, khi mới bắt đầu làm freelancer thì có thể bạn không nhận được quá nhiều dự án, thậm chí có dự án nhưng lại bị ép giá nên việc thu nhập không đều là việc không tránh khỏi. Có thời gian bạn sẽ có nhiều dự án nhưng có thời gian bạn không nhận được dự án lớn nào. Vì thị trường cạnh tranh rất gay gắt nên việc trau dồi thêm kỹ năng là điều cần thiết, bạn của ngày mai phải giỏi hơn ngày hôm qua, phải có hướng đi và bản sắc riêng của mình”, Nghĩa cho hay.

Lê Nghĩa (bên trái) đang có hơn 140 cộng tác viên.

Hiện tại, khi đã ổn định, thu nhập đều đều mỗi tháng của Nghĩa khoảng 100 triệu đồng, đây là con số không nhỏ so với tuổi đời 24 của chàng trai Thanh Hoá. Chàng trai cho biết sẽ dành dụm cho tương lai và chăm lo phụng dưỡng bố mẹ, người thân trong gia đình.

Ngoài ra, Nghĩa cũng dành một phần để quyên góp, từ thiện cho những bà con vùng cao hoặc vùng lũ. Thi thoảng Nghĩa cũng đi du lịch để xả stress và tự thưởng cho bản thân sau những ngày tháng nỗ lực. Mục tiêu của Nghĩa đó là có thể xây được nhà và mua ô tô đi lại trước 30 tuổi.

Lê Nghĩa cũng đã có những kế hoạch rất rõ ràng trong tương lai: "Mình vẫn sẽ kiếm tiền như cách hiện tại mình đang làm đó là xây dựng hệ thống fanpage giải trí, group, kênh Youtube và đặt bài KOL, nhưng thêm vào đó, mình sẽ mở thêm lớp dạy về social marketing (tiếp thị qua mạng xã hội) cho những ai có nhu cầu bước vào con đường này.

Không phải mình tham kiếm tiền đâu nhưng mình đã từng thất bại vì không có kiến thức đầy đủ, cũng đã từng chật vật vì phải tự trải nghiệm một thời gian rất dài. Vì vậy mình muốn chia sẻ các kiến thức mà mình học được, những kinh nghiệm của mình, để các bạn khác sẽ không phải trải qua như mình. Đặc biệt là lớp học của mình sẽ lấy phí rất rất “hạt dẻ”. Mình cũng mừng vì khi mình chia sẻ mong muốn đó, đã có hơn 50 bạn muốn tham gia lớp học của mình rồi”.

Nghĩa chia sẻ: “Thất bại thì phải làm lại là châm ngôn sống của mình”.

Lê Nghĩa dự định mở lớp dạy kiến thức social media cho các bạn trẻ có nhu cầu.

Nghĩa tự nhận mình là người không quá tài giỏi nhưng dám làm và làm đến cùng. Chàng trai 24 tuổi nhắn nhủ đến những ai đang muốn theo đuổi công việc freelancer, đặc biệt là muốn trở thành một người sáng tạo nội dung trên các nền tảng là: "Người ta bảo nghề chọn người, nhưng nếu người không cố gắng thì nghề nào cũng thất bại thôi. Chúng ta còn trẻ nên chỉ cần nỗ lực, sống hết mình với đam mê, mỗi ngày cố gắng thêm một chút thì sẽ có ngày đạt được thành quả lớn".

