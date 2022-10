Hai chị em song sinh là Chie và Chika Yoshikawa vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản, sau khi họ không ngại đau đớn mà liên tiếp thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ nhằm có được diện mạo như mong muốn.

Theo Oddity Central, đem so sánh những bức ảnh thời mới ngoài 20 tuổi của chị em Chie và Chika so với thời điểm hiện tại khi đã 34 tuổi, tất cả mọi người đều không thể nhận ra họ. Ngoài kỹ thuật trang điểm giúp diện mạo của cặp chị em song sinh như biến thành 2 người khác trong các bức ảnh đăng trên Instagram và Twitter, cư dân mạng có thể dễ dàng phát hiện sự khác biệt hoàn toàn ở khuôn mắt, mũi và toàn bộ gương mặt so với thời 20 tuổi của chị em nhà Yoshikawa.

Hình ảnh thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của chị em Chie và Chika Yoshikawa.

Hai chị em sinh đôi đã liên tiếp chi tiền để thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm filler, gọt cằm, nâng mũi, cắt mí để có được đôi mắt 2 mí to tròn. Tổng số tiền chi cho làm đẹp của hai chị em là khoảng 400 triệu yen (275.000 USD). Dù quá trình phẫu thuật vô cùng đau đớn và mất thời gian dài để hồi phục, nhưng hai người khẳng định họ không hối tiếc, và còn tự hào vì được mời làm đại sứ phẫu thuật thẩm mỹ.

Chia sẻ về lý do nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, chị em nhà Yoshikawa cho hay họ bị ám ảnh bởi những lời so sánh của mọi người từ khi họ còn nhỏ. Theo đó, một trong hai chị em sẽ được ca ngợi là dễ thương hơn người còn lại, hay nếu như có điểm số học tập tốt hơn ở trường, một trong hai sẽ được khen là thông minh hơn, ngay cả khi học thể dục nếu một trong hai người chơi giỏi hơn cũng sẽ được gọi là thiên tài hơn người còn lại.

Trải qua nhiều lần dao kéo, cặp chị em song sinh như biến thành 2 người khác.

Những lời so sánh đã tác động xấu tới tâm lý của cặp chị em song sinh và từ đây, họ bắt đầu nhìn vào gương để phân tích những đặc điểm khiếm khuyết trên gương mặt. Do đó, khi đủ tuổi theo quy định, cặp đôi bắt đầu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, và xem đây là cách dễ dàng nhất để tạo ra sự thay đổi diện mạo. Chie là người đầu tiên thực hiện dao kéo, và sau khi nhìn thấy kết quả ngoài mong đợi, Chika cũng làm theo chị gái.

Trên thực tế, hai chị em không thực hiện các thủ thuật làm đẹp giống nhau, nhưng số tiền mà họ chi cho phẫu thuật thẩm mỹ đã lên tới 400 triệu yen. Song cặp chị em song sinh khẳng định họ chưa có ý định dừng lại.

Ban đầu, hai chị em Chie và Chika cùng thực hiện thủ thuật làm đẹp giống nhau do họ ghét bị người khác so sánh nên muốn có ngoại hình tương đồng. Nhưng qua thời gian, ý tưởng làm đẹp của hai người đã có sự khác biệt.

Dù phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp thay đổi cuộc đời theo hướng tốt hơn, nhưng Chie và Chika thừa nhận họ cũng rất dễ rơi vào tình trạng lạm dụng dao kéo. Ví dụ, trong một số những bức ảnh được hai chị em công khai trên mạng xã hội, một số người đã có bình luận chê bai Chie là “mũi lợn” khiến cô gái vô cùng buồn bã. Sau đó, Chie đã tìm gặp bác sĩ thẩm mỹ để thu gọn mũi.

Khi ca phẫu thuật hoàn thành và sau quá trình phục hồi, Chie tiếp tục đăng ảnh lên mạng và lại nhận về những phản hồi tiêu cực như, “Phẫu thuật là sai lầm, chiếc mũi cũ trông đẹp hơn”.

Để làm hài lòng cộng đồng mạng, cô gái tiếp tục đụng chạm dao kéo và trải qua tổng cộng 5 ca phẫu thuật liên tiếp, cho tới khi cô nhận ra rằng bản thân không thể làm hài lòng tất cả mọi người và quyết định dừng lại.

Giờ đây ở tuổi 34, hai chị em Chie và Chika khẳng định họ hiểu rất rõ về giá trị của cái đẹp và xu hướng làm đẹp liên tục thay đổi, nên họ không còn chạy đuổi theo những lời bình luận để làm hài lòng người khác.

