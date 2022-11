Cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em từ việc quen qua mạng xã hội

Nghiên cứu mô hình phối hợp liên ngành chống xâm hại tình dục trẻ em

Theo cơ quan Công an, đêm 14/10/2022, H.C.D (SN 2004, ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cùng L.T.Q.A (SN 09/02/2010, ở xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và 2 người bạn khác đến nhà nghỉ Thanh Minh III thuộc ấp Thanh Tâm, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp để tâm sự rồi dẫn đến H.C.D có quan hệ tình dục với L.T.Q.A.

Sự việc bị người thân Q.A biết và báo cơ quan Công an. Sau khi xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.C.D tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Một đối tượng xâm phạm tình dục trẻ em bị bắt giữ.

Còn T.N.B.T (SN 2009, ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và T.C.T (SN 2007; ở Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) quen biết với nhau từ tháng 6/2022. Trong thời gian quen biết, giữa T.N.B.T và T.C.T nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau. Từ giữa tháng 9/2022 đến cuối tháng 9/2022, T.N.B.T và T.C.T đã quan hệ tình dục với nhau 5 lần. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang xác minh, làm rõ vụ việc…

Trên thực tế, hiện nay trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái thường dậy thì sớm nhưng vẫn non nớt trong suy nghĩ, cảm tính trong hành động và rất dễ tin người... Trong khi đó, các bậc phụ huynh với nhiều lý do khác nhau, đã không dành thời gian quan tâm, quản lý và hướng dẫn con em mình, dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết.

Để phòng chống xâm phạm tình dục trẻ em, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường, những người trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý con trẻ cần quan tâm hơn đến các em. Trong đó, gia đình cần quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em về những vấn đề liên quan đến giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi cũng như những kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục. Để khi gặp phải những tình huống phát sinh trên thực tế, bản thân các em biết cách xử lý và giải quyết phù hợp. Còn nhà trường cần có trách nhiệm quản lý và trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về xã hội, về pháp luật để các em có sự hiểu biết về giới tính, về cách bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại.

Đối với các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ, tăng cường các hoạt động kiểm soát xã hội, kiên quyết xử lý những tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự; đặc biệt là các nhà hàng, quán Karaoke, điểm Massage, quán Internet có tổ chức hoặc cho người sử dụng truy cập vào những trang web xấu có nội dung khiêu dâm, kích động tình dục, kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống phi đạo đức.

Đồng thời, tổ chức truyên truyền pháp luật rộng rãi trong nhân dân, khuyến khích nhân dân lên án phát hiện và tố giác tội phạm; cần đưa ra các hình thức khen thưởng đối với những người phát hiện, tố giác tội phạm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với vấn đề bảo vệ trẻ em. Chú trọng hình thức tư vấn, tham vấn và vận động trực tiếp đối với gia đình và cộng đồng dân cư về kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp để lồng ghép nội dung phòng, chống xâm phạm tình dục trẻ em vào các chương trình, mục tiêu khác và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương cho biết, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định rõ các khung hình phạt đối với tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và có những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phải chịu án phạt tù 20 năm. Đừng vì thiếu hiểu biết mà đánh mất tương lai của bản thân cũng như vì chút dục vọng mà đánh đổi thời gian ngồi sau song sắt.

Theo cand.com.vn