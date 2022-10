'Bí mật' của những người được thiên nhiên 'chữa lành' ở Ecopark

Nhưng phải tới khi dịch bệnh kéo dài và áp lực cuộc sống đô thị nén khiến trầm cảm trở thành một căn bệnh thời đại, người ta mới nhận ra, những giá trị đắt giá của một cuộc sống yên bình được thiên nhiên bao bọc,“chữa lành”…

Ecopark dành hơn 100ha cho cây xanh và mặt nước.

Mai, 26 tuổi, trầm cảm nhẹ sau sinh con đầu lòng, đã hơn 2 năm cô không thể đi làm vì mắc chứng sợ giao con cho người khác, dù người đó là mẹ chồng hay mẹ ruột. Mai kể, “Em luôn lo lắng những điều không đâu, chỉ đi gội đầu một lát, nghe tiếng còi xe là em giật mình sợ con em bị bắt cóc. Em cũng bị hội chứng sợ không gian hẹp, em muốn nhà có ban công rộng nhưng lại sợ nếu ra đó ngồi, nhìn dòng xe tấp nập phía dưới, em cũng chóng mặt, đau đầu”. Chồng cô, một doanh nhân trẻ, làm công ty của gia đình nhưng cũng đầy áp lực, lại thêm tâm lý sợ vợ ôm con ở nhà buồn, chồng đi suốt có thể sinh nghi ngờ, ghen tuông vô cớ, nên lúc nào cũng có cảm giác bất an. Rất may cho Mai, bố mẹ chồng cô là người hiểu biết, tâm lý, đã bán nhà ở phố, mua một căn biệt thự đảo đắt giá, trở thành chủ nhân gần như đầu tiên của khu biệt thự đảo khi giá còn khá rẻ và đưa đại gia đình về Ecopark sinh sống như một cách tránh dịch bệnh.

Mai và nhiều cư dân khác tập thể dục trong nội khu.

Bây giờ, bạn bè gặp Mai đều phải ngạc nhiên khi thấy cô không còn vẻ bất an, hoảng hốt, suy nghĩ tiêu cực và hành xử bất bình thường như cách đây 2-3 năm. Thay vào đó là một cô Mai tươi trẻ, tràn đầy sinh lực, cùng cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh, dễ thương. Hàng ngày, Mai dậy sớm, chăm vườn hồng đang độ nở rộ, nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình, đưa con đi học trường quốc tế trong nội khu rồi quay trở về làm việc online bán thời gian. “Nếu không chuyển nhà về bên này, có lẽ cuộc sống của cả gia đình em đã không được bình an như bây giờ, sống ở đây em nhận ra rằng thiên nhiên cũng là một liệu pháp tinh thần, cả nhà ai cũng thư thái hơn khi mỗi ngày được hít thở không khí trong lành, cỏ cây hoa lá xanh mát, chim hót líu lo, có cáu giận gì thì ra ngoài trời hít thở một lúc hoặc chạy bộ một vòng là hết bực dọc”, Mai tâm sự.

Môi trường sống “chạm” tới thiên nhiên tại Ecopark.

Mai không phải là người duy nhất đã được thiên nhiên kỳ diệu ở Ecopark chữa lành. Vĩnh kể, do áp lực công việc trong ngành ngân hàng, lại thêm thua lỗ khi chơi chứng khoán, tiền ảo, anh mất ngủ kéo dài dẫn đến căng thẳng tột độ. Mất ngủ, Vĩnh ăn liên tiếp và trở nên béo phì, không còn kiểm soát được cân nặng. Điều lại lại càng làm anh thêm căng thẳng, tự ti, kéo dài chuỗi ngày stress. “Thời kỳ kinh khủng nhất, em nặng tới 106 kg”, Vĩnh tiết lộ. Vĩnh chuyển về ở khu Park 2- Ecopark, chấp nhận đi làm xa hơn nhưng đổi lại, có không gian tĩnh lặng, không khí trong lành để chạy bộ và tham gia một số hoạt động thể chất khi chứng béo phì của Vĩnh chuyển sang giai đoạn không dung nạp glucose, tiền tiểu đường do thừa đạm, thừa mỡ. Sau 1 năm ở Ecopark, Vĩnh giảm được 20 kg, là thành viên tích cực của các nhóm chạy, đạp xe, tennis, bóng rổ. Vĩnh bảo, “nếu ở nội thành, chỉ nội tiền thuê sân bóng rổ đã là 500 ngàn/ 1,5 giờ tập, còn bên này, các sân đều miễn phí, bọn anh lập thành nhóm chạy, nhóm bóng bánh, chơi cùng nhau rất vui và có động lực để giảm cân. Sang bên này anh cũng không bị mất ngủ nữa do không gian quanh nhà tĩnh lặng, không khí có lợi cho sức khỏe, anh thay đổi được thói quen thức đêm cày game, cày phim, ngủ sớm và dậy đón bình minh trên những cung đường chạy tuyệt đẹp chỉ có ở Ecopark”.

Câu chuyện của Mai, Vĩnh cũng có nét tương đồng với nhiều cư dân khác chọn Ecopark là nơi sinh sống, nhất là từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19. “Mùa dịch mình sợ nhất là bọn trẻ không được đến trường, không được ra ngoài chơi, tham gia các hoạt động thể chất, tối ngày vùi đầu vào máy tính học online, chơi game có hại cho sức khỏe nên đã sang Ecopark thuê nhà sống và giờ thì đã bán nhà ở phố để về Ecopark an cư lâu dài. Ở bên này, có hệ thống công viên liên hoàn, đường dạo bộ, các CLB câu cá, đạp xe, tennis, golf, bóng đá, bóng rổ…và rất nhiều khu vực vui chơi, thể thao ngoài trời, giữa thiên nhiên trong lành, các con mình ở đây không bí bách, trầm cảm, đó là điều đáng giá nhất”, anh Trịnh Thành, một kiến trúc sư chia sẻ.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark.

Henry David Thoreau - nhà văn, nhà thơ, sử gia và triết gia người Mỹ- khi bàn về giá trị của thiên nhiên trong đời sống tinh thần của con người đã khẳng định: “Mọi lo lắng và mất mát có thể sẽ lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên”. Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng rằng thiên nhiên có tác động sâu sắc đến bộ não và hành vi của con người, giúp con người giảm lo âu, ưu tư, căng thẳng và tăng khả năng tập trung, sáng tạo, cũng như khả năng kết nối với người khác.

Đặc trưng nổi bật của một khu đô thị theo trường phái Healing Architecture là thiên nhiên bao bọc con người với không gian được kết nối, hài hòa, nương theo tự nhiên từ việc sử dụng chất liệu xây dựng đến sự đa dạng về loài giữa cây bản địa và những loại cây cỏ quý, có tác dụng chữa bệnh cho con người hoặc đem đến sự thư giãn. Giá trị của một khu đô thị Healing Architecture là dùng thiên nhiên để trị liệu, kết nối cảm xúc của mỗi cá nhân với nhau, tạo nên một cộng đồng thân thiện, hòa đồng, nhân hậu, tích cực.

Nhiều cư dân “tổn thương” được môi trường sống Ecopark “chữa lành”.

Healing Architecture đã hiện diện ở Ecopark ngay từ ngày đầu và là trục tâm xuyên suốt quá trình chủ đầu tư kiến tạo khu đô thị này thành vùng đất kỳ diệu, nơi đáng sống nhất miền Bắc, đem đến cho cư dân một không gian sống xanh, bình yên, khỏe mạnh. Con người sẽ vui vẻ, hạnh phúc và cười nhiều hơn khi được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp, đó là lý do khi mệt mỏi, mọi người đều muốn đi nghỉ dưỡng, hòa mình vào thiên nhiên tĩnh lặng. Henry David Thoreau khuyên mọi người: “Để được chấp nhận vào tổ ấm của thiên nhiên, bạn không tốn gì cả, bạn chỉ phải kéo rèm cửa sổ”, nhưng đâu phải ở bất cứ đâu cũng chỉ cần kéo rèm cửa sổ là được thiên nhiên bảo bọc, chữa lành. Nhưng nếu sống ở Ecopark thì bạn sẽ chẳng cần đi nghỉ dưỡng ở đâu xa khi cả thành phố đang đổ về vùng đất kỳ diệu này để vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần, nơi bạn đang sống mỗi ngày, đã có sẵn những bình yên đáng giá. Và đó cũng là nơi, bạn chỉ cần kéo rèm cửa sổ và để thiên nhiên chữa lành, tái tạo năng lượng, cho bạn vẻ tươi mới mỗi ngày.

Phạm Trang