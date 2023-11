Bất ngờ về chủ nhân loạt nhà phố cổ Hội An bị ngân hàng rao bán

11 căn nhà phố cổ trị giá hàng trăm tỷ được rao bán

Ngân hàng Agribank vừa thông báo bán đấu giá 11 căn nhà ở trung tâm phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), trong đó có những căn nhà cổ liền kề nhau thuộc vùng lõi di sản phố cổ Hội An.

Trong số đó, có tài sản diện tích lên tới hơn 340m2. Giá đấu khởi điểm các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng.

Đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank trong 3 năm, từ 2016-2018.

Trong thông báo vừa được ngân hàng phát đi, giá khởi điểm của các tài sản này không thay đổi so với mức giá khởi điểm được công bố trong thông báo đấu giá lần gần nhất, cuối tháng 10/2023.

Đáng chú ý, điểm khác biệt trong lần thông báo này là ngân hàng đã công khai danh tính chủ sở hữu của 11 tài sản trên. Tìm hiểu của PV. VietNamNet cho thấy, dù mang tên pháp nhân khác nhau nhưng hầu hết những doanh nghiệp này có liên quan đến nhau.

Các tài sản bị rao bán gồm: Tài sản 1, bao gồm 2 quyền sử dụng đất liền kề nhau, được xây dựng thành một căn biệt thự cổ có tổng diện tích 220,1m2, địa chỉ số 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 26,615 tỷ đồng. Tài sản 2 là căn nhà diện tích 91m2 thuộc Khối 5A, phường Cẩm Phô, giá khởi điểm 8,5 tỷ đồng.

Cả hai tài sản trên thuộc sở hữu của Công ty Đông Dương.

Phố cổ Hội An. (Ảnh minh hoạ: Thảo Nguyên)

Tài sản 3, 4, 5 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Đại Bảo Nga. Bao gồm: căn nhà diện tích 245,5m2, tại địa chỉ 45/21 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 23,1 tỷ đồng; Căn nhà diện tích 188m2, số 45/23 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 17,6 tỷ đồng và căn nhà có diện tích 232,4m2, tại 45/25 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 22,42 tỷ đồng.

Tài sản thứ 6, 7, 8, 9 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt, bao gồm:

Căn nhà diện tích 124,5m2, tại địa chỉ số 2A Nguyễn Huệ, phường Minh An, giá khởi điểm 10,9 tỷ đồng; căn nhà diện tích 341,25m2 tại địa chỉ số 45/39 kiệt Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 31,26 tỷ đồng; căn nhà diện tích 139,2m2, tại địa chỉ 45/39 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 12,807 tỷ đồng và căn nhà 161,5m2, tại địa chỉ H23/11 kiệt 49 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, giá khởi điểm 14,854 tỷ đồng.

Tài sản thứ 10 là căn nhà có diện tích lên tới 766,9 m2, tại địa chỉ: Khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, giá khởi điểm lên tới 71,179 tỷ đồng. Đây là tài sản có diện tích và giá trị lớn nhất trong số 11 tài sản được đấu giá, và là tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH NL Trọng Nhân.

Tài sản thứ 11 là căn nhà diện tích 152,6m2 địa chỉ tại Tổ 8 - Khối 3, phường Minh An, TP. Hội An, giá khởi điểm 13,220 tỷ đồng. Đây là tài sản thuộc sở hữu của bà Phạm Quế Anh, nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực du lịch ở Hội An.

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN ĐƯỢC AGRIBANK RAO BÁN ĐẤU GIÁ STT ĐỊA CHỈ DIỆN TÍCH GIÁ KHỞI ĐIỂM CHỦ SỞ HỮU 1 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An 220,1m2 26,615 tỷ Công ty Đông Dương 2 Khối 5A, phường Cẩm Phô 91m2 8,5 tỷ 3 45/21 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 245,5m2 23,1 tỷ Công ty TNHH Đại Bảo Nga 4 45/23 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 188m2 17,6 tỷ 5 45/25 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 232,4m2 22,420 tỷ 6 2A Nguyễn Huệ, phường Minh An 124,5m2 10,9 tỷ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt 7 Thửa 165, Tờ bản đồ số 7, 45/39 kiệt Trần Hưng Đạo, phường Minh An 341,25m2 31,260 tỷ 8 Thửa số 43, Tờ bản đồ số 07, 45/39 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 139,2m2 12,807 tỷ 9 Thửa 182, Tờ bản đồ số 7, H23/11 kiệt 49 Trần Hưng Đạo, phường Minh An 161,5m2 14,854 tỷ 10 Khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô 766,9m2 71,179 tỷ Công ty TNHH NL Trọng Nhân 11 Tổ 8 - Khối 3, phường Minh An 152,6m2 13,220 tỷ Phạm Quế Anh

Ông chủ đứng sau khối tài sản trăm tỷ là ai?

Trong số 5 chủ sở hữu của khối tài sản trăm tỷ nói trên, có ít nhất 3 pháp nhân có liên quan đến nhau.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt (Công ty Thiên Nhật Việt) - là chủ sở hữu của loạt tài sản số 6, 7, 8, 9 với tổng giá trị lên đến 70 tỷ đồng (theo giá khởi điểm) - do ông Nguyễn Lam Huy làm người đại diện theo pháp luật.

Thiên Nhật Việt được thành lập năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Công ty có địa chỉ đăng ký tại số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Ông Nguyễn Lam Huy cũng chính là người đại diện tại Công ty TNHH NL Trọng Nhân, chủ sở hữu tài sản thứ 10, trị giá hơn 71 tỷ đồng (theo giá khởi điểm).

Trong khi đó, Công ty TNHH Đại Bảo Nga - sở hữu tài sản 3, 4, 5 - do bà Trần Thị Toán làm đại diện theo pháp luật - cũng đăng ký địa chỉ tại 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM - trùng địa chỉ với Thiên Nhật Việt của ông Nguyễn Lam Huy.

Như vậy, có thể thấy ông Nguyễn Lam Huy ít nhiều có liên quan đến 8 trong số 11 tài sản nói trên.

Ông Nguyễn Lam Huy sinh năm 1979. Công ty Thiên Nhật Việt của ông được biết đến là chủ đầu tư dự án Resort Beach Agribank ở TP. Hội An.

Cũng tại dự án này mà năm 2020, ông Huy bị một Giám đốc PGD Agribank tại TP.HCM tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt 40,5 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2016, ông Huy nhờ vị Giám đốc PGD này vay giúp số tiền 40,5 tỷ đồng để mở rộng dự án Resort Beach Agribank tại Hội An và hứa sẽ hoàn trả trong vòng 30 ngày, đồng thời sẽ đem dự án thế chấp tại Agribank.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Huy đã không sử dụng đúng mục đích và cũng không hoàn trả tiền cho vị giám đốc kia như đã cam kết.

Trước đó, vào năm 2015, Công ty TNHH Tân Đông An do ông Nguyễn Lam Huy làm Giám đốc đã bị TAND TP. Hội An tuyên phải trả cho BIDV Chi nhánh Quảng Nam số tiền 96 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 67 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo thi hành án là khách sạn River Beach Resort tại số 5 Cửa Đại (TP. Hội An) do Tân Đông An làm chủ sở hữu.