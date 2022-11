Động thái báo động Victoria Beckham và con dâu rơi vào ‘chiến tranh giữa các vì sao’

Con trai cả Brooklyn của Beckham kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Nicola Peltz vào tháng 4/2022, nhưng vì mâu thuẫn mẹ chồng con dâu nên Nicola đã chiến tranh lạnh với gia đình suốt thời gian qua.

Cuối tháng 9/2022, Nicola Peltz và chồng tham gia show diễn thời trang của mẹ chồng Victoria lần đầu tiên sau khi kết hôn, cả gia đình chụp ảnh chung và được coi như mối quan hệ đã tạm êm ấm.

Tuy nhiên, ngày 31/10, Nicola Peltz đã nói về vấn đề này một lần nữa trong một cuộc phỏng vấn với The Times, nhấn mạnh rằng mẹ chồng cô không có thời gian để hoàn thành chiếc váy cưới của cô, chứ không phải cô không muốn mặc váy cưới do mẹ chồng may. Thậm chí, Nicola còn nói rằng “không có một gia đình nào là hoàn hảo”.

Trước đó, có thông tin cho rằng Victoria đã hứa với con dâu sẽ giúp cô may váy cưới những trước lễ cưới vài ngày. Nhưng Victoria nói rằng không thể may kịp váy khiến Nicola rất vội vàng để chuẩn bị váy cưới.

Chuyện không có gì đáng nói nếu Victoria, mẹ của Victoria và bạn gái của cậu 2 Romeo đều mặc váy do Victoria thiết kế. Điều này đã làm dấy lên đồn đoán rằng Victoria cố tình không may váy cưới cho Nicola. Hành động này của Victoria đã làm cho phía thông gia bất mãn.

Nicola Peltz cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới nhất rằng tin đồn cô và mẹ chồng hiện đang mâu thuẫn là sự thật.

Nicola nói: "Tôi thực sự rất muốn mặc nó (chiếc váy cưới Victoria hứa may cho Nicola), tôi nghĩ nó rất đẹp. Nhưng cuối cùng lại không được mặc trong khi tất cả những người khác đều có váy do mẹ chồng thiết kế. Điều đó làm tôi rất buồn. Mọi tin đồn nói rằng tôi không muốn mặc chiếc váy đó là không đúng”.

Trong cuộc phỏng vấn, Nicola Peltz hết lời khen ngợi gia đình Brooklyn, vừa khen bố vợ Beckham, vừa miêu ta cô bé Harper là cô bé tuyệt vời nhất. Cộng đồng mạng nói, Nicola Peltz cho rằng gia đình không hoàn hảo, đồng thời khen ngợi bố chồng và em chồng, rõ ràng là nhắm vào Victoria Beckham.

Vào trước buổi phỏng vấn của Nicola Peltz, nhân kỷ niệm 3 năm mối quan hệ của cô và Brooklyn, anh chàng đã đăng tải lời yêu thương của mình đối với vợ: "Anh không thể sống một mình mà không có em”.

Trong khi trước đó, trong một chương trình, khi được hỏi về gia đình, Victoria Beckham nói rằng cảm động đến phát khóc khi chồng, con và bố mẹ ủng hộ mình, nhưng lại khéo léo tránh nói về con dâu Nicola.

Những động thái mới của Victoria và Nicola làm cho người hâm mộ lo lắng cho sự bình yên của gia đình ngôi sao này. Rõ ràng trước đây mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu mới chỉ dừng lại “bằng mặt không bằng lòng”, còn hiện tại có vẻ như “những nóc nhà của nhà Beck” đã công khai nói ra những lời hờn trách đối phương.

Hạ Thảo (theo ForumDaily)