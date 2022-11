Bạn bố mang súng đến chơi, bé gái 8 tuổi trúng đạn tử vong

Ngày 27/11, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỵ (45 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn) về tội ''Vô ý làm chết người'', quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Văn Tỵ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, tối 8/9, ông Tỵ mang súng hơi (loại khí nén) đến nhà anh Thoại (cùng huyện Lục Ngạn) rồi dựng trước cửa nhà để vào uống nước. Khi mọi người đang uống nước, họ nghe tiếng nổ.

Mọi người phát hiện cháu N.T.Y.N. (8 tuổi, con gái anh Thoại) trúng đạn. Gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Khẩu súng tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, ông Tỵ đã không trông coi và không kiểm tra độ an toàn của súng, khiến súng phát nổ và đạn trúng cháu N. làm nạn nhân tử vong.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị can và những người có liên quan trong vụ án.

Cảnh sát khuyến cáo nhân dân không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tương tự, nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo nld.com.vn