205 vết thương trên người vợ bầu 7 tháng, là tra tấn chứ không phải bạo lực

Bắt tạm giam nghi phạm Trần Văn Luân Vào ngày 15/5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nhận được báo cáo của Công an xã Kim Xuyên về trường hợp chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đang mang thai 7 tháng bị chồng Trần Văn Luân bạo hành dã man. Qua quá trình xác minh, chiều 24/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với nghi phạm Trần Văn Luân. Đồng thời, cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Luân. Theo kết quả giám định của cơ quan pháp y, chị Bùi Thị Tuyết Giao có tỷ lệ thương tật 29% với tổng số 205 vết thương trên cơ thể.