Buổi trưa 27/10 - bình yên của người dân ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) bỗng bị xé toạc bởi hàng loạt tiếng súng cộc cằn vang lên. Nhiều người ngỡ đang xem "phim hành động" khi thấy 50 đàn ông bước xuống từ 8 chiếc ô tô 7-16 chỗ, hùng hổ cầm súng rượt đuổi, nhắm vào nhóm người khác bắn liên hồi. Ít nhất 12 tiếng súng vang lên.

Có người đã ngã gục xuống, nhóm người vẫn ẩu đả, thêm 4 nạn nhân bị thương nặng. Họ vẫn không dừng lại mà đuổi nạn nhân vào tận căn biệt thự gần đó để tấn công.

Cuộc ẩu đả diễn ra chưa đầy 20 phút. Nhóm người tháo chạy trước khi công an sắp tới. Hai người đã chết, 4 người khác bị thương sau vụ việc.

50 người đòi đất bằng súng và mã tấu

Ngay trong chiều 27/10, nhà chức trách đã đã khởi tố vụ án với các tội Giết người, Gây rối trật tự nơi công cộng. Cơ quan công an xác định, vụ việc xảy ra do có 2 nhóm người mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai.

Nhóm thứ nhất gồm Võ Văn Lương (tức "Hai Lượng", 35 tuổi, quê Cà Mau, trú tại thành phố Phú Quốc), Bùi Minh Trung (tức "Trung Cà Mau", 46 tuổi, cùng quê Cà Mau, hiện ở tại Phú Quốc và một số người khác. Nhóm còn lại có Khúc Văn Đoài (39 tuổi, trú tại Phú Quốc).

Đoàn Thiên Long - người trực tiếp nổ súng trong vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng vào trưa 27/10 tại Phú Quốc.

Nghi phạm Lương có 2 tiền án Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích. Nhiều năm trước, Lương cùng một số người đến Phú Quốc "lập nghiệp". Thời điểm đó, Lương theo làm đàn em cho một người. Lúc sau, anh ta tách ra tham gia hoạt động băng nhóm. Sau đó, Lương bị công an bắt giữ.

Gần đây, Lương và "Trung Cà Mau" xảy ra mâu thuẫn với với nhóm của Khúc Văn Đoài về vấn đề tranh chấp đất đai.

Trong thông cáo phát đi của cơ quan điều tra, nhóm của "Hai Lượng" có hơn 50 đối tượng đi trên 8 ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài tại ấp Bến Tràm để giải quyết mâu thuẫn. Một số người trong nhóm "Hai Lượng" đã sử dụng súng, mã tấu đuổi, bắn vào nhóm người của Đoài khiến 2 người chết, 4 người bị thương.

Thông tin báo chí thu thập được những ngày qua thể hiện, Đoài là đại ca một băng nhóm ở Phú Quốc, gom tiền mua khu đất hàng nghìn mét vuông đất phía sau khu trường học tại Bến Tràm. Dân anh chị này bán và cho người thân cận xây nhà ở. Song, mảnh đất bị bên thứ ba tranh chấp, đòi trả. Sau đó "Hai Lượng" - trùm băng giang hồ ở Cà Mau, đến "xử lý" mâu thuẫn.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngay trước giờ nổ súng, nhóm của Đoài xảy ra lời qua tiếng lại với nhóm của một người phụ nữ. Hai bên tiếp tục tranh giành mảnh đất, còn muốn mời chính quyền tới phân giải.

Song nhóm của Đoài chưa kịp rời đi đã nghe 3 tiếng súng chát chúa, rồi đoàn người đổ xuống từ các ô tô nối hàng dài. Nhóm yếu thế tháo chạy vì bị tấn công dữ dội.

10 ngày "vây lưới" truy bắt cấp tốc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định lập Ban chuyên án do Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban. Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó trưởng ban thường trực, cùng với sự tham gia hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung tối đa lực lượng, khẩn trương truy xét, bắt nhóm gây án trong thời gian sớm nhất để trấn an dư luận.

Võ Văn Lương (tức "Hai Lượng", áo trắng); Nguyễn Quốc Vinh (áo đen phía trên); Bùi Đức Ngọc (áo đen trắng phía dưới) và Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", áo đen phía dưới).

Với quyết tâm truy bắt nhanh nhất những người phạm tội, cơ quan điều tra phối hợp các đơn vị chức năng đã phong tỏa sân bay, bến cảng, kiểm soát người, phương tiện, tổ chức truy bắt nghi phạm còn đang lẩn trốn. Nhà chức trách cũng kêu gọi họ ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngay sáng 28/10, lực lượng chức năng tạm giữ 1 ô tô loại 16 chỗ, thu 2 khẩu súng, 29 viên đạn... 29 người được cho có liên quan đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở của nhóm người trên.

Tối 29/10, người bị cho là cầm đầu vụ vụ nổ súng - "Hai Lượng" bị bắt. Ngoài nghi phạm này, cảnh sát bắt thêm 7 người. Trong ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố 35 bị can.

Khẩu súng tang vật cơ quan công an thu giữ.

Trong số những người bị bắt giữ, nhà chức trách xác định có 4 người giữ vai trò chính gồm: Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, quê Cà Mau); Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 34 tuổi, ở TP Phú Quốc); Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, quê Hải Phòng); Đoàn Thiên Long (19 tuổi, quê TPHCM). Thiên Long được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Tới sáng 30/10, số nghi phạm bị bắt giữ lên tới 36. Nhà chức trách nghi một khẩu súng có tính năng như súng quân dụng nên đưa giám định.

Ngày 31/10, Đại tá Diệp Văn Thế cho biết, công an đã bắt 38 người. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, trong 38 bị can đang bị cơ quan điều tra tạm giam có 35 bị can bị khởi tố 2 tội gồm Giết người và Gây rối trật tự công cộng, 3 bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Gây rối trật tự công cộng.

Quá trình lấy lời khai, Đoàn Thiên Long (19 tuổi), ngụ TPHCM nhận sau khi nổ súng sát hại các nạn nhân, thanh niên này vứt súng vào bìa rừng rồi lẩn trốn. Tuy nhiên, Long chưa khai nguồn gốc của súng bắn đạn hoa cải mà anh ta dùng để gây án.

Sáng 3/11, cơ quan điều tra đã bắt thêm 6 người liên quan đến vụ án, nâng tổng số người bị bắt lên 44.

Lúc này, theo Đại tá Thế, 44 người bị bắt có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nhau như: Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản, Cố ý gây thương tích, Sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bao che tội phạm…

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, thu thập chứng cứ.

