Xử lý hơn 3.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 nghỉ lễ

Chiều 1/5, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4- 1/5.

Theo đó, trong ngày, toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 29 người thương vong (10 người chết, 19 người bị thương). Toàn bộ số vụ tai nạn đều xảy ra trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

“So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và 7 người bị thương”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn Cổ Lễ, tỉnh Nam Định (Ảnh: H. Huấn)

Trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các địa phương giáp ranh, các tuyến đường cửa ngõ lưu thông ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, CSGT Công an các địa phương đã xử lý 9.778 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng.

Vi phạm về nồng độ cồn là 3.576 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.175 trường hợp... Trong đó, không ít trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, cao gấp nhiều lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Đội CSGT- Trật tự huyện Văn Yên (Công an tỉnh Yên Bái) kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. (Ảnh: CACC)

Cụ thể, chiều 30/4, tài xế N.N.T. (SN 1989, trú tại Văn Yên, Yên Bái) điều khiển xe máy mang BKS 21E-245.XX đã bị Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.192 mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp gần 3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Trình bày với CSGT, tài xế T. cho biết, do ngày nghỉ lễ 30/4 nên có đi ăn liên hoan và đã sử dụng rượu, bia.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt anh T. với số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tài xế T. vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. (Ảnh CACC)

Hay như trường hợp của tài xế T.X.L. (SN 1986, trú tại Yên Bái) điều khiển xe máy mang biển số 21E-042.XX vi phạm nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, tài xế L. vi phạm ở mức 0,713mg/L khí thở. Mức vi phạm này cao gấp 1,8 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Trong quá trình lập biên bản, tài xế L. đã để lại xe máy và bỏ đi.

Anh L. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Đình Hiếu