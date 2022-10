Vụ chém chết người trong rẫy cà phê: Hung thủ và nạn nhân có quan hệ họ hàng

Chiều nay (18/10), cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai đối với Y Wiêt Kbuôr (SN 2006, trú tại buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn là nghi phạm của vụ án) nhằm làm rõ nguyên nhân chém chết người trong rẫy cà phê.

Nghi phạm Y Wiêt Kbuôr.

Theo thông tin ban đầu, hung thủ Y Wiêt Kbuôr và nạn nhân là ông Y.K.B. (SN 1972, trú buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ họ hàng với nhau, Y Wiêt Kbuôr là cháu vợ của nạn nhân.

Về nguyên nhân chém chết ông Y.K.B., hung thủ khai, trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao chém chết nạn nhân.

Sau khi chém ông Y.K.B, đối tượng Y Wiêt Kbuôr đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi trốn trong rừng sâu thuộc huyện Buôn Đôn.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 13h30 ngày 17/10, người thân của ông Y.K.B phát hiện ông này tử vong tại rẫy cà phê trên địa bàn xã Hòa Xuân trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết chém.

Sau khi kiểm tra người thân của nạn nhân còn phát hiện nhiều tài sản trong nhà rẫy của ông Y.K.B như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk huy động khoảng 100 chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng. Sau 10 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trong rừng sâu ở địa bàn huyện Buôn Đôn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sông Cài