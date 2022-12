VPBank hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Tính đến cuối năm 2022, VPBank là một trong những ngân hàng có thị phần khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cao tại Việt Nam với số lượng khách hàng đạt trên 120.000 đơn vị, chiếm gần 12% tổng số doanh nghiệp SME đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, phân khúc khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME) được VPBank ưu tiên nguồn lực và ngân sách phát triển, bao gồm các sản phẩm chuyên biệt và quy trình số hóa cho phân khúc này.

Cụ thể, VPBank vừa chính thức triển khai cung cấp các gói sản phẩm theo từng giai đoạn phát triển của khách hàng micro-SME, các gói sản phẩm này không chỉ bao gồm các đặc quyền về tài chính, mà còn mang lại cho doanh nghiệp cả những lợi ích phi tài chính khác biệt.

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập và phát triển từ 1-2 năm, giai đoạn này doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý dòng tiền, quản trị doanh nghiệp,… Để giúp doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn này, VPBank cung cấp gói giải pháp “Khởi sự hanh thông” gồm nhiều ưu đãi như tặng gói quản lý dòng tiền với tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển khoản trong nước và quốc tế, miễn phí sử dụng dịch vụ chi lương online với những ưu đãi riêng biệt dành cho cả doanh nghiệp và cán bộ nhân viên.

Đặc biệt, doanh nghiệp còn được sử dụng công cụ đo lường sức khỏe cho doanh nghiệp định kỳ, tặng các khóa học online độc quyền dành cho CEO hoặc tài trợ website thương mại điện tử đã được tích hợp cổng thanh toán trực tuyến,…

Trải qua 2 năm khởi nghiệp, khi doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn chuyển đổi và hòa nhập, VPBank có gói sản phẩm “Năng động chuyển mình” mang đến giải pháp đắc lực về nguồn vốn linh hoạt bao gồm: vốn tín chấp không tài sản đảm bảo với hạn mức lên tới 3 tỉ đồng, vốn thế chấp đa dạng tài sản thế chấp như nhà, xưởng, đất, xe, giấy tờ có giá trị,… với hạn mức đến 100% giá trị tài sản. Ngoài ra, doanh nghiệp có nhu cầu vay mua ô tô sẽ được hỗ trợ với lãi suất ưu đãi nhất trên thị trường với hệ thống phê duyệt tự động khoản vay thế chấp (Race App) đầu tiên trên thị trường. Đặc biệt, nhờ ứng dụng công nghệ số hóa hiện đại, tất cả thủ tục vay và quy trình phê duyệt đều nhanh gọn, giải ngân online, tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Với những doanh nghiệp đã hoạt động từ 5 năm trở lên, VPBank cung cấp gói sản phẩm “Vững bước trưởng thành” với bộ giải pháp nhằm nâng tầm đẳng cấp doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh sang thị trường quốc tế và hướng đến sự phát triển thịnh vượng trong tương lai. Cụ thể, doanh nghiệp được hỗ trợ mở bảo lãnh không tài sản đảm bảo với tỷ lệ lên đến 100%, phát hành L/C trực tuyến và cung cấp công cụ thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp “lấn sân” thương mại điện tử toàn cầu.

Một trong những sản phẩm nổi bật trong giai đoạn này là thẻ tín dụng VPBiz dành riêng cho doanh nghiệp với hạn mức lên đến 3 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, chi trước trả sau với thời gian miễn lãi 55 ngày. Thẻ tín dụng VPBiz không những được hoàn tiền lên đến 5% cho tất cả các chi tiêu, mà toàn bộ chi tiêu qua thẻ đều được xem là giao dịch hợp lệ khấu trừ thuế doanh nghiệp.

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp sử dụng gói sản phẩm Vững bước trưởng thành còn được hưởng các dịch vụ phi tài chính khác như được VPBank hỗ trợ kết nối với mạng lưới đối tác, tạo cơ hội tham dự các Hội thảo chuyên ngành, tài trợ nền tảng giúp doanh nghiệp số hóa hệ thống & sản phẩm dịch vụ,… nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

“VPBank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực cải tiến, thay đổi các dịch vụ, sản phẩm để hỗ trợ các doanh nghiệp SME, góp phần khẳng định VPBank SME là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu hàng năm dưới 40 tỉ đồng. Doanh nghiệp được tiếp cận các gói sản phẩm phù hợp, được nâng bước trên mỗi chặng đường thông qua các hỗ trợ về vốn cùng các giá trị cộng thêm để trở nên lớn mạnh hơn. Đây chính là hành trình vươn thịnh vượng mà VPBank mong muốn được chung tay góp sức, đồng hành cùng các doanh nghiệp” – đại diện VPBank chia sẻ.

Gần đây, VPBank đã được Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh là Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho SME Việt Nam năm 2022 (Excellence in Innovation – Digital Banking for SME Vietnam 2022), Tạp chí quốc tế International Finance vinh danh là "Ngân hàng phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ tốt nhất năm 2022" (Best Micro-Business Development Bank 2022), cho thấy năng lực và vị thế vượt trội của VPBank trên thị trường nội địa trong việc cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tài chính thiết thực cho doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VPBank SME, truy cập website https://smeconnect.vpbank.com.vn/doanh-nghiep-sieu-nho/ hoặc liên hệ hotline hỗ trợ: 1900 545415.

