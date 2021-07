24/07/2021

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 khiến trên địa bàn Nghệ An có mưa to. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, nhiều thủy điện đã vận hành xả lũ.