Từ 1/7, người dân được đấu giá biển số ô tô của 63 tỉnh thành

Đấu giá toàn bộ biển số ô tô của 63 tỉnh thành

Từ ngày 1/7, Nghị quyết thí điểm về đấu giá biển số ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực. Người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, công tác chuẩn bị cho các phiên đấu giá đang được gấp rút hoàn thiện. Toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực đã sẵn sàng để người dân bắt đầu làm thủ tục đấu giá.

"Để đảm bảo việc triển khai theo đúng thời gian của Nghị quyết, Cục CSGT đã tham mưu hoàn thiện các văn bản như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết và 2 Thông tư quy định quy trình và công tác nghiệp vụ đăng ký đối với biển số trúng đấu giá. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý đấu giá, nâng cấp hệ thống đăng ký, quản lý xe", vị đại diện Cục CSGT cho biết.

Dải biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố sẽ được đấu giá.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, ngày 13/6 vừa qua, đơn vị đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an về nghiệp vụ đấu giá tài sản và công tác giám sát đấu giá.

"Dự kiến từ ngày 1/7, Cục CSGT đưa danh sách biển số trong dãy số chuẩn bị cấp của 63 địa phương công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục CSGT và trang thông tin trực tuyến của tổ chức đấu giá để người dân lựa chọn, đăng ký tham gia. Sau khi thực hiện các thủ tục, phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra", vị đại diện Cục CSGT nói.

Ảnh minh họa

Về kho biển số được đưa ra đấu giá trong phiên đầu tiên, đại diện Cục CSGT cho biết, dải biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố sẽ được ra đấu giá. Cục CSGT đang rà soát để xác định ở mỗi địa phương, thời điểm bắt đầu đấu giá sẽ ở dải biển số bao nhiêu, 100% biển số của dải số đó sẽ được tính toán đưa ra để người dân tham gia đấu giá.

"Mỗi phiên đấu giá sẽ có một số lượng biển nhất định, tùy thuộc vào số lượng đăng ký xe của từng địa phương. Các biển không được lựa chọn đấu giá sau đó sẽ được trả về để bấm ngẫu nhiên", đại diện Cục CSGT thông tin.

Thực hiện đấu giá biển số trên mạng

Theo đại diện Cục CSGT, việc đấu giá biển số ô tô được thực hiện hoàn toàn trên mạng. Trong mỗi phiên đấu giá có nhiều cuộc đấu giá khác nhau cho mỗi biển số.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Công an sẽ lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá biển số. Tổ chức này phải đảm bảo có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; đủ điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe và hệ thống quản lý đấu giá của Bộ Công an.

Lực lượng của Cục CSGT sẽ chỉ phân công cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình, kết quả đấu giá cùng các yếu tố khác liên quan.

Việc đấu giá biển số được thực hiện hoàn toàn trên mạng

Đối với người dân, sẽ được đăng ký tham gia đấu giá biển số của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

"Khi lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản, người dân truy cập, đăng ký tài khoản vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Sau khi đăng ký tài khoản, họ sẽ được hướng dẫn cụ thể, chi tiết các bước tham gia đấu giá", đại diện Cục CSGT cho biết.

Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá trực tuyến, kết quả sẽ được hiển thị và có biên bản xác nhận gửi vào hòm thư của người trúng đấu giá.

Đình Hiếu