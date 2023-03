'Trung Quốc tự bắn rơi khinh khí cầu bay vào không phận Mỹ Latinh'

Hôm 9/3, tờ The Hilll đưa tin, phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Mỹ vào ngày 8/3, Tướng VanHerck cho hay sự việc xảy ra cùng thời điểm một khinh khí cầu bị nghi là thiết bị tình báo của Trung Quốc xuất hiện trong không phận Mỹ hồi đầu tháng Hai.

“Như tôi biết, chính Trung Quốc đã bắn hạ khinh khí cầu trên khu vực Đại Tây Dương ngoài khơi Nam Mỹ”, ông VanHerck nói.

Khinh khí cầu xuất hiện phía trên bang Montana của Mỹ. Ảnh: Reuters

Có mặt tại Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Mỹ, Tướng Laura Richardson, Tư lệnh Bộ chỉ huy Nam Mỹ, cũng đã xác nhận thông tin trên.

Trong tháng Hai, Trung Quốc đã thừa nhận họ là chủ sở hữu một khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời Costa Rica, Nicaragua, miền bắc Colombia và Venezuela. Trung Quốc nói thêm, khinh khí cầu được dùng để bay thử nghiệm, đã không may “bị bay lạc ra xa” so với lộ trình dự kiến do tác động của điều kiện thời tiết. Song vào thời điểm đó, Bắc Kinh không tiết lộ về số phận của khinh khí cầu này.

Sư việc trên xảy ra cùng lúc với một khinh khí cầu tầm cao khác của Trung Quốc lần đầu tiên được phát hiện bay theo hướng đông vào không phận bang Alaska của Mỹ hôm 28/1.

Sau đó, khinh khí cầu Trung Quốc đã bay sang Canada rồi quay lại không phận Mỹ, xuất hiện nhiều ngày phía trên các hầm chứa tên lửa nhạy cảm ở bang Montana, trước khi bay sang vùng đông nam nước Mỹ. Tới ngày 4/2, Mỹ đã điều tiêm kích bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina. Phía Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu phục vụ mục đích nghiên cứu thời tiết và không may bay lạc vào không phận Mỹ, nên đã cáo buộc hành động bắn hạ là "phản ứng thái quá".

Theo Tướng VanHerck, sự việc xảy ra trong không phận Mỹ cho thấy nước này còn “hạn chế hiểu biết về không phận quốc gia”.

“Khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc rõ ràng là sự kiện quan trọng cho thấy, Trung Quốc đang thu thập tin tình báo của Mỹ và Canada. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ đụng độ vật thể bay trên không phận quốc gia, và cho thấy các đối thủ đã có đủ năng lực và ý đồ vươn tới lãnh thổ Mỹ”, ông VanHerck nói.

Theo Tướng VanHerck, Mỹ cần hiện đại hóa các radar và “triển khai năng lực giám sát bầu trời càng sớm càng tốt” để phát hiện những vật thể xâm nhập trong thời gian tới.

Minh Thu