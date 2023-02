Trung Quốc: Nhà đất quay đầu giảm giá mạnh, trầy trật tìm khách mua

Tại Quý Dương, thủ phủ Quý Châu, Trung Quốc, hàng ngàn ngôi nhà mới được giảm giá cho những người mua theo nhóm. Cách làm này khiến các đại lý bất động sản hào hứng. Đáng buồn thay, sự phấn khích này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Quý Châu là tỉnh đầu tiên quảng cáo chương trình mua nhà theo nhóm được giảm giá như một phần của gói kích cầu. Chính sách giảm giá này đã kết thúc hôm 31/12/2022.

Nhiều chính sách kích cầu đưa ra nhưng người mua không mấy hào hứng (Ảnh: SCMP)

Mặc dù, ý tưởng mua theo nhóm phổ biến trong lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc, nhưng nó đã không thành công trong lĩnh vực nhà đất như chính quyền Quý Châu đã hy vọng. Hơn 20 thành phố cấp 2 và cấp 3, bao gồm Hàng Châu và Trung Sơn ở Trung Quốc cũng đã thất bại trong việc thúc đẩy doanh số bán nhà, sau khi áp dụng các chiến lược tiếp thị tương tự từ tháng 6/2022.

Giá một căn nhà mới ở quận Bạch Vân, Quý Dương có vườn, dịch vụ dọn phòng giảm tới 50.000 tệ cho khách mua theo nhóm nhưng không khiến khách hàng quan tâm.

"Mọi người chủ yếu đến xem thôi", Chen làm việc tại một đại lý bất động sản ở Quý Châu cho hay.

Theo Wang, nhân viên của một đại lý bất động sản khác, kể cả những căn hộ nằm gần tuyến tàu điện ngầm mới cũng không được quan tâm.

Trước Quý Dương, chính quyền địa phương ở những nơi khác đã cố gắng "hâm nóng" thị trường theo cách riêng của họ. Ví dụ như cơ quan y tế ở Ngọc Lâm, Quảng Tây đã đề xuất ưu tiên cho những sinh viên mới tốt nghiệp mua nhà khi tuyển dụng họ về làm việc tại bệnh viện ở thành phố. Tuy nhiên, chính quyền Ngọc Lâm đã rút lại cách làm này vì bị chỉ trích trên mạng.

Nhiều người xem nhà nhưng không phải ai cũng mua (Ảnh: China)

Hu Jinghui, nhà kinh tế trưởng tại Jinghui Think Tank cho biết: “Mặc dù, có nhiều cải tiến trong chính sách bất động sản, nhưng nó giống như "bóp kem đánh răng" để giảm bớt áp lực từng chút một. Tôi nghĩ nên có một sự điều chỉnh lớn, một lần để thúc đẩy nhu cầu".

Thị trường bất động sản Trung Quốc đi từ bùng nổ sang ảm đạm. Cách đây 2 năm, chính quyền đã hạn chế cho vay với các công ty bất động sản, áp dụng thuế tài sản để kiềm chế bong bóng nhà đất...

Để hỗ trợ thị trường, chính quyền các cấp trên cả nước đã triển khai hàng chục sáng kiến để kích cầu như hạ lãi suất cho vay hay dỡ bỏ các hạn chế với bất động sản thậm chí là nhiều biện pháp đột phá.

Ví dụ, mới nhất là thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã hé lộ kế hoạch giảm giá 30% cho các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh này khi mua nhà.

Hu Jinghui, cho hay: “Chính quyền địa phương dựa vào việc bán đất để có doanh thu và nếu nhà không bán nhanh, các công ty bất động sản sẽ mất niềm tin và không đấu giá mua đất". Vị này dự đoán, nếu tình hình được cải thiện trong quý 2 năm nay thì thị trường bất động sản sẽ thay đổi.

Trong khi đó, đà giảm giá nhà tại Trung Quốc không có dấu hiệu dịu bớt, với mức giá giảm tháng thứ 16 liên tiếp tính đến tháng 12/2022. Giá nhà mới ở 70 thành phố giảm 0,25%, còn tổng giá trị giao dịch giảm 26,6% trong 11 tháng đầu năm 2022 so với một năm trước đó.

Yan Yuejin, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển E-house China có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, các chính sách bất thường của chính quyền địa phương cho thấy có rất ít khách hàng mua bất động sản. Mọi người do dự khi mua nhà do do triển vọng việc làm và tiền lương không chắc chắn.

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào tháng 12/2022 cho thấy, tỷ lệ cao kỷ lục lên đến 61,8% người dân Trung Quốc thích tiết kiệm trong bối cảnh không chắc chắn về việc làm và tiền lương. Trong khi đó, mong muốn sở hữu một ngôi nhà đã sụt giảm, chỉ 16% những người được hỏi có kế hoạch mua nhà, mức thấp nhất kể từ nửa cuối năm 2016.

Hồng Khanh (Theo SCMP)