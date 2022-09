Triệu tập tài xế chở đối tượng đâm chết người ở phố Láng Hạ rồi ép cô gái lên xe bỏ trốn

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin thêm: "Cơ quan công an mới triệu tập Lê Tùng Lâm đến cơ quan công an để làm việc và thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ về hành vi bắt người trái pháp luật. Cơ quan công an chưa bắt Lê Tùng Lâm".

Theo công an, vào tối 15/9, Lâm điều khiển chiếc xe taxi chở Lê Văn Thức (SN 1993, ở Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) xuống Hà Nội tìm chị N. thì gây ra án mạng.

Hình ảnh nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 15/9, Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được đơn trình báo của người dân về việc có 1 nam thanh niên bị thương, bất tỉnh, nằm tại vỉa hè trên phố Láng Hạ.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Láng Hạ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải, đồng thời báo cáo Công an quận Đống Đa phối hợp giải quyết.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh N.T (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu anh T đã tử vong ngoại viện; còn cô gái bị ép, kéo lên xe taxi là chị N (SN 1993, quê Yên Bái).

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Thức là kẻ giết người ở phố Láng Hạ. Cơ quan công an cũng xác định, sau khi gây án, Thức đã ép chị N lên xe taxi và bỏ trốn. Cô gái được xác định là chị N (SN 1994, quê Yên Bái).

Đối tượng Thức tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần khẩn trương điều tra truy xét, đến 6h45 ngày 16/9, cơ quan công an đã bắt giữ Thức khi đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm.

Bước đầu, đối tượng Thức khai nhận có quan hệ yêu đương tình cảm với chị N khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh N.T.

Tối 15/9, sau khi ăn cơm tối ở Thái Nguyên, Thức thuê xe xuống Hà Nội để tìm chị N. Đối tượng đến cửa hàng của anh N.T để tìm bạn gái nhưng không gặp nên đã rời đi và vô tình bắt gặp anh N.T đang chở chị N đi qua.

Thức đã thuê xe bám theo, khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, chặn đầu xe đôi nam nữ. Ngay lập tức, Thức lao xuống dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T, ép và kéo chị N lên xe bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Thức khai đã có vợ con, đang sinh sống tại Lạng Sơn,nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị N nhiều năm nay. Thức có 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

Sông Yên