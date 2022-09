Người đàn ông bắt nhốt, đánh đập vợ cũ hơn 1 ngày đã đến cơ quan công an đầu thú

Trưa 16/9, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Sau nhiều ngày công an truy tìm người đàn ông đánh vợ cũ, mới đây, Nguyễn Ngọc T. (31 tuổi, ở Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an đầu thú”.