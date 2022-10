'Thủ phạm' khiến người trẻ liệt dương

Dấu hiệu anh em cần biết



Theo một nghiên cứu từ Đại học Massachusetts (Mỹ) cho thấy, rối loạn cương dương xuất hiện ở nam giới từ 40 đến 70 tuổi chiếm khoảng 50%.

Người ta cũng ước tính khoảng 150 triệu nam giới trên toàn thế giới có rối loạn cương dương. Tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới (dưới 40 tuổi) chiếm khoảng 40%.

Tại Việt Nam, tình trạng này ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Nam giới ở độ tuổi 18 - 20 cũng có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng mạnh.



Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân – Khoa Nam học, BV Bình Dân, TP.HCM, liệt dương chỉ là từ ngữ dân gian, còn theo y khoa đó là tình trạng rối loạn cương. Biểu hiện đó là 'cậu nhỏ' không đủ cứng để hoạt động tình dục. Có ba cấp độ rối loạn cương.

Liệt dương có nhiều nguyên nhân khác nhau, thông thường chia làm hai nhóm chính:



Nhóm dưới 40 tuổi chủ yếu do tâm lý. Bệnh nhân đều do áp lực cuộc sống, lo âu, sử dụng các thuốc kích thích, chất gây nghiện, các vấn đề stress không kiểm soát được. Nguyên nhân do tâm lý thì tiên lượng điều trị sẽ tốt hơn, bệnh nhân được thăm khám chẩn đoán điều trị thêm thuốc uống và trấn an, động viên để có thể thực hiện được khả năng “cương cứng”của mình. Với bệnh stress quá nhiều cần phải ổn định công việc lại.



Nhóm trên 40 tuổi rối loạn cương thường kèm với bệnh lý nền như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hoá… bệnh rối loạn cương ở tuổi này điều trị rất lâu dài, tiên lượng khó phục hồi hơn. Bên cạnh điều trị rối loạn cương họ phải kiểm tra tim mach, nội tiết để điều trị bệnh lý nền trước.

BS Tân cho rằng, với rối loạn cương người bệnh hoàn toàn có thể tự chẩn đoán. Anh em quan sát nếu sáng sớm bạn không thấy cậu nhỏ “chào cờ” hoặc khi thủ dâm không “cương cứng” thì có khả năng bạn bị rối loạn cương. Khi đó, bạn nên đến gặp bác sĩ để làm các xét nghiệm đánh giá cấu trúc dương vật, tinh hoàn, hóc môn sinh dục… để tìm được nguyên nhân điều trị.



Phương pháp trị rối loạn cương



Việc điều trị rối loạn cương đầu tiên là thuốc, thuốc giúp tăng cường tưới máu tới “cậu nhỏ”. Thuốc này giúp đáp ứng khoảng 70%, nhất là người dưới 40 tuổi.

Nếu kèm theo bệnh nền đôi khi người bệnh phải sống chung với rối loạn cương như một bệnh mãn tính.

Các loại máy hút chân không, thuốc đặt niệu đạo cũng có thể dùng được nhưng bệnh nhân cần được bác sĩ hướng dẫn kỹ lưỡng.

Rối loạn cương ảnh hưởng tới tâm lý và đời sống tình dục của nam giới. Bởi vì, phái mạnh luôn muốn thể hiện bản lĩnh của mình nhưng khi họ không thể “điều khiển” được cậu nhỏ khiến họ mặc cảm, tự ti, né tránh không dám gần gũi bạn tình và dần dần dẫn cặp đôi có thể ly hôn.



BS Tân cho biết có nhiều trường hợp khi đến với phòng khám nam khoa họ tâm sự đã ly hôn chỉ vì bị rối loạn cương. Bản thân họ rất trẻ muốn lấy vợ nữa nhưng dằn vặt lo lắng vì chứng “trên bảo dưới không nghe”.



Cũng có bệnh nhân bị rối loạn cương họ muốn có con, cố gắng sắp xếp duy trì việc gần gũi vợ chồng nhưng người chồng “bất lực” nên không thể xuất tinh để có thai được. Trường hợp này, bác sĩ phải tập trung điều trị rối loạn cương để nam giới phục hồi, có khả năng xuất tinh; làm tinh dịch đồ đánh giá chất lượng tinh trùng mới đánh giá được khả năng có con của họ.



Thạc sĩ Tân cho biết nhiều bệnh nhân tới khám cho rằng họ bị rối loạn cương nên đi tập các bài tập theo phương pháp này, phương pháp khác, máy hỗ trợ cậu nhỏ… điều này không có hiệu quả mà bệnh nhân cần điều trị chuyên khoa. Đến nay, bác sĩ Tân khẳng định chưa có bài tập nào chữa được liệt dương.

Ngoài ra, các thực phẩm chức năng như tinh chất hàu hay ăn hàu nhiều cũng không thể cải thiện rối loạn cương. Vì vậy, anh em có dấu hiệu cần điều trị đúng chứ không phải ăn hàu cả tuần để chữa rối loạn cương.



Khánh Chi