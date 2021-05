Giá vàng tăng vượt mốc 1.900 USD/ounce, nhà đầu tư khoan vội mừng

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng thời gian tới có thể vượt mốc 1.900 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay 10/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco news được giao ở mức 1.831 USD/ounce, gía vàng đi ngang so với chốt phiên giao dịch cuối tuần.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước giao dịch phiên đầu tuần ở mức 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,22 triệu đồng/lượng (bán ra), so với phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng tăng nhẹ khoảng 20.000 đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới trong tuần qua đã tăng vọt vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce do lo ngại lạm phát ngày càng gia tăng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ xuống thấp và giá đô la giảm.

Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch đầu tháng 5, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ở mức 1.831 USD/ounce. Trước đó, vào đầu tuần, ngày 3/5, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.768 USD/ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới tăng khoảng 63 USD/ounce, tương đương với khoảng 3,6%.

Còn giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch tuần ở mức 56,20 triệu đồng/lượng. Trước đó, phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng là ngày đầu tiền trong tuần giao dịch đầu tháng 5, giá vàng trong nước đứng ở mức 55,80 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước tuần qua tăng khoảng 500-600 nghìn đồng/lượng.

Theo dự báo, giá vàng trong thời gian tới có thể tăng lên 1.857 USD/ounce và thậm chí sẽ vượt mốc 1.900 USD/ounce.

Nguyên nhân là bởi chỉ số đồng USD mất giá, còn lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm mạnh, đặc biệt là áp lực lạm phát đang có xu hướng gia tăng chính là đòn bẩy đẩy giá vàng lên cao trong thời gian tới.

Giới chuyên gia cho rằng, áp lực lạm phát toàn cầu nói chung và lạm phát của Mỹ nói riêng đang có xu hướng gia tăng sẽ hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới, nhất là tuần này tăng cao, có thể sát và thậm chí vượt mốc 1.900 USDounce.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News thực hiện vào cuối tuần qua cho thấy, 88% nhà phân tích tham gia khảo sát dự đoán giá vàng trong tuần bắt đầu từ ngày hôm nay (10/5) sẽ tăng, chỉ có 13% nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ giảm.

Tương tự, tại phố Main, 76% số phiếu dự đoán giá vàng sẽ đi lên, chỉ có khoảng 14% số phiếu dự đoán giá vàng sẽ giảm.

Mặc dù được dự báo sẽ tăng, tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo các nhà đầu tư đừng vội mừng khi thấy giá vàng tăng cao bởi lẽ dự báo thời gian tới đây, áp lực chốt lời sẽ diễn ra trên thị trường vàng do nhu cầu đầu tư vàng chưa thực sự hấp dẫn và đây là yếu tố khiến đà tăng giá vàng khó có thể tiếp tục lên cao nữa.

Để minh chứng về dự báo này, giới chuyên gia đã dẫn chứng, tại thị trường châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản,… thị trường vàng tương đối ổn định, giá vàng gần như không có gì thay đổi.

Ấn Độ là nước có thị trường tiêu thụ vàng miếng lớn thứ 2 trên thế giới, tuy nhiên hiện nay tại Ấn Độ, nhu cầu vàng vật chất đã giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19, các cửa hàng vàng đều đóng cửa và người dân Ấn Độ rất thận trọng trọng việc mua sắm hiện nay. Hoạt động mua bán lẻ vàng gần như đã ngừng lại khi các cửa hàng trang sức đóng cửa trên toàn quốc.

Trên thực tế, không riêng gì khu vực châu Á mà từ đầu năm đến nay, nhu cầu vàng trên thế giới đã giảm mạnh.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng trên toàn cầu trong quý 1/2021 là 815,7 tấn, giảm 23% so với quý 1/2020. Trong đó, nhu cầu đầu tư vàng giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 161,5 tấn, do các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) từ chỗ mua ròng 299,1 tấn vàng trong quý 1/2020 chuyển sang bán ròng 177,9 tấn vàng trong quý 1 năm nay.

Chính vì thế, các nhà phân tích trên thị trường dự báo giá vàng tháng 5 sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố như đồng USD, lạm phát và các dấu hiệu phục hồi khác của nền kinh tế Mỹ.

Trong tháng 5, giá vàng trong vài tuần tới có thể xuất hiện nhiều bất ổn khó lường. Giá vàng có thể tăng vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce, nhưng cũng có thể chỉ dịch chuyển trong phạm vi từ 1.700 - 1.800 USD/ounce bởi nhu cầu vàng cho tài sản trú ẩn an toàn vẫn chưa cao nên giá vàng sẽ trồi sụt bất thường.

Và trong một khảo sát được Reuters thực hiện vào cuối tháng 4/2021 về thị trường vàng cho thấy, giới chuyên gia đều hạ dự báo về giá vàng, đa số cho rằng khả năng giá vàng trở lại mức cao kỷ lục như năm ngoái sẽ rất khó xảy ra do kinh tế thế giới hồi phục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo đó, dự báo giá vàng trung bình năm 2021 sẽ là 1.784 USD/ounce, giảm mạnh so với mức 1.925 USD trong cuộc khảo sát hồi tháng 3/2021 trước đó.

Hải Yến